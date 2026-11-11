به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در چهل و هفتمین نشست روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور‌های آسیا و اقیانوسیه (هونلیا) که در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برگزار شد، نشست فوق را فرصت مناسب برای گفت‌و‌گو پیرامون تحولات و تقویت همکاری میان کشور‌های منطقه و سازمان‌های بین المللی دانست و اظهار داشت: امیدوارم این نشست بتواند زمینه ساز تفاهم بیشتر، همکاری‌های عملیاتی و اتخاذ گام‌های مؤثرتر در مسیر مبارزه با مواد مخدر، تقویت امنیت مرزی و مقابله با جرائم سازمان یافته در منطقه باشد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه به مسئولیت سنگین نهاد‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال صیانت از مرزها، مقابله با شبکه‌های بین المللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، روانگردان‌ها و تأمین امنیت منطقه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین وظیفه نهاد‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برقراری ثبات و امنیت منطقه‌ای و نیز مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، بر اساس سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل مسئولیت مشترک بوده که خوشبختانه طی چهار دهه گذشته به این مهم دست یافته‌ایم.

سردار کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مقابله‌ای پرداخت و اضافه کرد: کشف میانگین سالانه حدود ۷۳۰ تن انواع مواد مخدر در بازه زمانی یک دهه گذشته با مجاهدت‌های شبانه روزی و تعهد در برابر انسانیت بدون توجه به موضوعات دین، آیین، نژاد و... و نیز تقدیم بیش از ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز دراین جهاد مقدس، نشان از عزم و اراده کشورم در مبارزه قاطع با پدیده شوم مواد مخدر می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین ضمن مردود شمردن نگاه سیاسی در امر مبارزه با مواد مخدر، بر اصل اعتماد متقابل جوامع و سازمان‌های بین المللی در همکاری‌های مستمر و مسئولانه تاکید کرد و افزود: از آنجایی که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با چالش‌های فرامرزی مبارزه با مواد مخدر به شکل پایدار مقابله نماید، بر این باوریم که موضوع ثبات کشور‌های منطقه، تنها یک موضوع سیاسی نیست؛ بلکه مستقیماً به امنیت مرزها، کنترل جریان مواد مخدر و مقابله با جرائم فراملی ارتباط داشته و بر توسعه کشور‌ها تأثیر گذار خواهد بود؛ بنابراین راهبرد این نشست در مبارزه با مواد مخدر می‌بایست بر تداوم گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی متمرکز باشد.

وی در ادامه به ورود محموله‌های مواد روانگردان متامفتامین (شیشه) به داخل خاک کشورمان اشاره و بیان کرد: کشف محموله‌های ماده روانگردان متامفتامین (شیشه) توسط ماموران پلیس جمهوری اسلامی ایران با درگیری‌های مسلحانه، نشان از افزایش حجم تولید این گونه مواد و نیز جسارت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در درگیری با نیرو‌های انتظامی دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در خاتمه بر آمادگی کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء سطح همکاری‌های منطقه‌ای دو یا چندجانبه با کشور‌های حاضر در نشست تاکید کرد و اظهار داشت: از آنجایی که کشور‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه، بیش از هر بازیگر دیگری، از پیامد‌های بی ثباتی و ناامنی متأثر می‌شوند، گسترش تعامل و همکاری‌های انتظامی، تمرکز بر تقویت توان اطلاعاتی و عملیاتی، تبادل اطلاعات و اجرای عملیات علیه شبکه‌های فعال مواد مخدر بر پایه اصل منافع و مسئولیت مشترک ملت‌ها در مبارزه با مواد مخدر، می‌تواند سلامت و ایمنی جوامع را تضمین کند.

گفتنی است چهل و هفتمین نشست روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور‌های آسیا و اقیانوسیه (هونلیا) به مدت چهار روز از ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور بیش از چهل کشور در وین اتریش برگزار می‌گردد.