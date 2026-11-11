رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خراسان رضوی با اشاره به کاهش آمار اسقاط خودرو‌های فرسوده در کشور، نسبت به عقب‌ماندگی در روند نوسازی ناوگان هشدار داد و ارائه برنامه‌ای عملیاتی و پایدار از سوی وزارت صمت برای جبران این روند و جلوگیری از هدررفت منابع ملی را خواستار شد.

سید امیر احمدی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد روند اسقاط خودرو در کشور با افت نگران‌کننده‌ای مواجه شده است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد، این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰۵ هزار دستگاه رسید و در نیمه نخست آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ نیز تنها حدود ۱۱۰ هزار دستگاه اسقاط شده است.

وی ادامه می‌دهد: این روند کاهشی در شرایطی اتفاق می‌افتد که خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، یکی از مؤثرترین اقدامات برای کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، تصادفات و هزینه‌های اقتصادی کشور است.

احمدی با انتقاد از نبود برنامه مشخص برای افزایش اسقاط و نوسازی ناوگان گفت: متأسفانه با وجود این ضرورت ملی، هنوز برنامه عملیاتی و پایدار و چشم‌انداز روشنی برای افزایش اسقاط و نوسازی ناوگان مشاهده نمی‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خراسان رضوی در پایان گفت: باید دید وزارت صمت برای جبران این عقب‌ماندگی چه برنامه‌ای دارد.