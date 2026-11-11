رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس از فعالیت بیش از ۷۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع سنگ‌شکن و خردایش خبر داد و گفت: این واحد‌های صنعتی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر هوشنگ جهانشاهی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس گفت: صنعتگران شهرستان قدس با تکیه بر دانش فنی، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس توانسته‌اند بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی را در داخل کشور تولید کنند و وابستگی به واردات این تجهیزات را کاهش دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان افزود: بیش از ۶۸ واحد در حوزه صنایع معدنی، بیش از ۲۰ معدن فعال و همچنین بیش از ۷۰ شرکت و کارخانه کوچک و بزرگ در زمینه تولید ماشین‌آلات و تجهیزات سنگ‌شکن و خردایش در شهرستان قدس فعالیت دارند.

جهانشاهی ادامه داد: فعالیت این مجموعه‌ها علاوه بر تأمین نیاز صنایع معدنی کشور، زمینه صادرات محصولات ایرانی به کشور‌های آسیای میانه، خاورمیانه و برخی کشور‌های اروپایی را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که میزان ارزآوری این صنعت سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به توان رقابتی تولیدکنندگان شهرستان قدس افزود: برخی برند‌های معتبر این صنعت از نظر قیمت با محصولات چینی و از نظر کیفیت با تولیدات اروپایی رقابت می‌کنند و حتی شرکت‌هایی از کشور‌های اروپایی نیز برای استفاده از تجهیزات ساخت ایران علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

رییس اداره صمت شهرستان قدس با بیان اینکه بخش مهمی از توانمندی این صنعت در حوزه طراحی، ساخت، قالب‌سازی و تولید ماشین‌آلات شکل گرفته است، گفت: همکاری صنعتگران باتجربه با ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی موجب شده است که تجهیزات مورد نیاز بخش معدن با دانش بومی طراحی و تولید شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از این مجموعه‌ها خاطرنشان کرد: شرکت‌های فعال در حوزه صنایع سنگ‌شکن از صنایع مادر و پشتیبان بخش معدن محسوب می‌شوند و تقویت آنها می‌تواند به استمرار فعالیت معادن، افزایش تولید و توسعه صادرات کمک کند.

جهانشاهی در خصوص برنامه‌های حمایتی اداره صمت از صنعتگران نیز گفت: در شرایط فعلی، با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و شبکه بانکی، پیگیری‌هایی برای رفع مشکلات نقدینگی واحد‌های صنعتی و تسهیل در تأمین مواد اولیه انجام شده است.

وی افزود: همچنین با همکاری اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی، برنامه‌ریزی‌هایی برای تسهیل فرآیند صدور پروانه‌های صنعتی و صنفی در دستور کار قرار دارد تا فعالان این حوزه با موانع اداری کمتری مواجه شوند.

رییس اداره صمت شهرستان قدس ادامه داد: تمام تلاش مجموعه اداره این است که با همکاری صنعتگران و تشکل‌های مرتبط، روند فعالیت واحد‌های تولیدی تسهیل شود و این مجموعه‌ها بتوانند با عبور از مشکلات موجود، مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه دهند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از فعالان و پیشکسوتان حوزه صنایع سنگ‌شکن و خردایش گفت: این مراسم با هدف قدردانی از صنعتگرانی برگزار شد که سال‌ها در مسیر توسعه صنعت کشور، بومی‌سازی تجهیزات و تولید ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن تلاش کرده‌اند.