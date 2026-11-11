به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با اشاره به اینکه در هفت ماهه سال جاری ۵ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۷۸۴ نفر از پایانه مرزی استان تردد کردند، ادامه داد: در این بازه زمانی، پایانه مرزی شلمچه با ثبت ۴ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۵۹ تردد و پایانه مرزی چذابه با یک میلیون و ۳ هزار و ۸۲۵ تردد، سهم عمده‌ای در جابه‌جایی مسافران و تردد‌های برون‌مرزی به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در پایانه مرزی چذابه، ۳۰۹ هزار و ۸۷۲ نفر ورود و ۳۳۵ هزار و ۵۸۲ نفر خروج مسافران ایرانی ثبت شد؛ ضمن اینکه آمار تردد اتباع خارجی در این مرز شامل ۱۷۱ هزار و ۱۰ نفر ورود و ۱۸۷ هزار و ۳۶۱ نفر خروج بوده است.

مدیر کل راهداری و خدمات جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در پایانه مرزی شلمچه نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تردد زائران، آمار ورود و خروج مسافران ایرانی به ترتیب یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۸۹۴ و یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۷۷۳ نفر گزارش شده است؛ همچنین ۶۵۰ هزار و ۷۲۹ ورود و ۷۰۵ هزار و ۵۶۳ خروج برای اتباع خارجی در این مرز به ثبت رسید.

خسروی با تأکید بر اهمیت راهبردی پایانه‌های مرزی استان تصریح کرد: حجم بالای تردد در این محور‌ها نشان‌دهنده جایگاه ویژه خوزستان در مراودات منطقه‌ای و سفر عتبات عالیات است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی متولی، برای مدیریت بهینه جریان سفر‌ها برقرار است و این اداره‌کل با تمام توان برای خدمت‌رسانی مطلوب در طول سال آماده است.