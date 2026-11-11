پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید با نصب پلاک یادگاری تا پایان سال در بوستان ها، مدارس و فضای سبز شهر تهران از ۲۵ آبان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جانشین فرمانده سپاه تهران با اشاره به اینکه هر جایی که زمین بایر وجود دارد به نیت شهدا نهال کاشته می شود، گفت: با همکاری سازمان محیط زیست جنگلها و مراتع قطعات زمین برای کاشت این نهال ها اختصاص داده شده است.

سردار محمد توکلی افزود: در میادین تجمعات شبانه نیز در صورتی که جایی برای کاشت نهال وجود داشته باشد با کمک شهروندان درخت کاشته می شود.

وی گفت :هر پلاک به یک نهال اختصاص دارد و دارای دو قسمت است، که نیمی از پلاک به نهال نصب می شود و قسمت دیگر به شخصی که نهال را می‌کارد اختصاص می یابد .