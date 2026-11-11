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خسارات ناشی از سیلاب خراسان شمالی در بخشهای مختلف کشاورزی ۸۰ میلیارد تومان، زیرساختهای ارتباطی و راهها ۵۵ میلیارد تومان و تاسیسات برق ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، باران و رعد و برق شب های اخیر در برخی مناطق استان سبب قطعی برق و مسدود شدن راهها و موجب وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی و زیر ساخت ها شد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری در گفتگو ی تلفنی آخرین وضعیت خسارت ها در استان را تشریح کرد.
به گفته علی گودرزی خسارات ناشی از سیلاب خراسان شمالی در بخشهای مختلف کشاورزی ۸۰ میلیارد تومان، زیرساختهای ارتباطی و راهها ۵۵ میلیارد تومان و تاسیسات برق ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.