­مراسم تشییع پیکر آرمان مهربان، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر کشور، با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد؛ مراسمی که حاضران در آن از منش انسانی، تعهد هنری و آثار ماندگار این هنرمند فقید یاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در مراسم تشییع پیکر آرمان مهربان، موسیقیدان و آهنگساز کشور، جمعی از مسئولان و هنرمندان با حضور در این مراسم، یاد و خاطره این هنرمند را گرامی داشتند.

مهر آذر، سرپرست ارکستر موسیقی صداوسیما، در ابتدای این مراسم با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی آرمان مهربان گفت: آرمان، همان‌طور که از نامش پیداست، انسانی بسیار مهربان و آرام بود. فکر می‌کنم حدود یک ماه پیش بود که برای ساخت یک قطعه موسیقی به دیدارش رفتم و واقعاً حیف شد که چنین هنرمندی را از دست دادیم.

در ادامه، پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سوگ این هنرمند قرائت شد.

در بخشی از این پیام آمده است: آرمان مهربان از جمله موسیقی‌دانانی بود که در وصف حاج قاسم سلیمانی اثر آفرید و از هنر خود برای بیان باورهایش بهره گرفت. او نسبت به وطن و مردمش بی‌تفاوت نبود.

قالیباف در پایان این پیام، از خداوند متعال برای خانواده این هنرمند فقید صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

علی‌محمد مؤدب، شاعر، نیز در این مراسم با یادآوری ویژگی‌های شخصیتی آرمان مهربان گفت: سکوت، لبخند نجیب و شریف او و صدا‌هایی که دوست داشت، امروز در اینجا حضور دارند.

در ادامه، ارکستر سمفونیک صداوسیما دو قطعه موسیقی را به یاد آرمان مهربان اجرا کرد.

رهبر ارکستر پیش از اجرای قطعات، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این هنرمند گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از انسانی مهربان یاد کنیم؛ هنرمندی که پیش از هر چیز، رفتار، منش و صبوری‌اش به‌گونه‌ای بود که می‌شد از او آموخت.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، نیز در این مراسم با تسلیت درگذشت این آهنگساز و رهبر ارکستر گفت: دست روزگار چنین رقم زده است که این روز‌ها با هنرمندان خوب کشورمان وداع می‌کنیم.

وی با اشاره به آثار آرمان مهربان در پاسداشت شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: این هنرمند در نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، با هنر خود یاد و نام این شهید را ماندگار کرد.

جبلی با بیان اینکه آرمان مهربان هنرمندی وطن‌پرست و متعهد بود، به اثر «تا ثریا» که این هنرمند در جریان جنگ اخیر خلق کرد، اشاره کرد و گفت: هنرمند همیشه زنده است و در میان ما حضور خواهد داشت؛ تا زمانی که آثار یک هنرمند شنیده و دیده می‌شود، او زنده است.

همسر آرمان مهربان گفت: ۲۵ سال من با آرمان زندگی کردم، آرمان یک مرد وطن پرست بود و هر سال برای ایران یک قطعه می‌ساخت ممنونم از شما

مراسم با اجرای قطعاتی از آثار موسیقایی و گرامیداشت یاد و خاطره آرمان مهربان به پایان رسید.