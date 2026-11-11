به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی طرح ترافیکی زمستانی اظهار کرد: در این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های امدادی، ظرفیت‌ها، استعداد و تعداد نیرو‌هایی که قرار است در ایام اجرای طرح به‌کارگیری شوند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تهدید‌ها و آسیب‌های احتمالی فصل زمستان از جمله لغزندگی معابر، محدودیت دید ناشی از مه و کولاک و همچنین بارش برف و باران از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های امدادی در حوزه تخصصی خود، راهکار‌های ایمنی و پیشگیرانه را مطرح کردند.

جان‌باختن ۲۹۸۰ نفر در تصادفات زمستانی سال گذشته

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در زمستان سال گذشته گفت: در فصل زمستان و در ایام اجرای طرح زمستانی سال گذشته، ۲۹۸۰ نفر از هموطنانمان جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند؛ اگرچه این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه بود، اما همچنان یک تهدید جدی محسوب می‌شود و باید برای جلوگیری از تکرار آن برنامه‌ریزی کنیم.

کرمی اسد با تأکید بر نقش همراهی مردم در کنار آمادگی دستگاه‌های امدادی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع برای پیشگیری از حوادث و کاهش جان‌باختگان، همراهی هموطنانی است که در ایام زمستان قصد سفر دارند.

وی اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را از مهم‌ترین الزامات سفر‌های زمستانی دانست و گفت: هموطنان پیش از سفر باید از وضعیت معابر و محدودیت‌های احتمالی اطلاع پیدا کنند و در صورت اعمال محدودیت یا نامساعد بودن شرایط جوی، از انجام سفر خودداری کنند.

توصیه پلیس به استفاده از حمل‌ونقل عمومی در سفر‌های زمستانی

جانشین پلیس راهور فراجا با توصیه به استفاده از حمل‌ونقل عمومی در سفر‌های زمستانی بیان کرد: تأکید ما این است که هموطنان تا حد امکان از حمل‌ونقل عمومی، چه در حوزه شهری و چه در سفر‌های جاده‌ای، استفاده کنند؛ چراکه این موضوع می‌تواند مخاطرات سفر را کاهش دهد.

وی ادامه داد: افرادی که ضرورت انجام سفر با خودروی شخصی دارند، باید پیش از حرکت نسبت به بازدید فنی وسیله نقلیه خود اقدام کنند. وجود تجهیزات زمستانی، به‌ویژه زنجیر چرخ سالم و آشنایی کامل با نحوه استفاده از آن، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در ایمنی سفر است.

کرمی اسد سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، اطمینان از کافی بودن سوخت خودرو و بررسی سیستم گرمایشی را از دیگر الزامات سفر‌های زمستانی برشمرد و گفت: در سال‌های گذشته بخشی از هموطنان در محور‌های برون‌شهری به دلیل کمبود سوخت و بی‌توجهی به تجهیزات زمستانی با مشکلاتی مواجه شدند که لازم است امسال با آمادگی بیشتری سفر کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، زمستانی ایمن و بدون حادثه پیش‌روی هموطنان باشد.

استقرار نیرو‌های پلیس و امدادی در ۱۲۳ گردنه برف‌گیر کشور

جانشین پلیس راهور فراجا درباره محدوده اجرای طرح زمستانی اظهار کرد: متناسب با شرایط جغرافیایی کشور، برای اجرای این طرح در هر ۳۱ استان کشور که احتمال بروز شرایط زمستانی در آنها وجود دارد، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.

وی افزود: در ۱۲۳ گردنه برف‌گیر کشور، استقرار تیم‌های گشتی پلیس راه، نیرو‌های امدادی شامل اورژانس، هلال‌احمر و امداد خودرو‌ها و همچنین عوامل راهداری پیش‌بینی شده است تا با حضور به‌موقع در این نقاط، از وقوع حوادث پیشگیری شود.

کنترل بیش از ۱۳ هزار خودرو با اجرای طرح سرعت بحرانی

کرمی اسد در ادامه با اشاره به اجرای طرح کنترل سرعت بحرانی در جاده‌های کشور گفت: یکی از عوامل مهم وقوع حوادث رانندگی در زمستان سال گذشته، ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه بود که یکی از دلایل اصلی آن، تخطی از سرعت مطمئنه و سرعت مجاز است.

وی با تشریح مفهوم سرعت بحرانی افزود: بر اساس تعریف پلیس، هر سرعت غیرمجازی که بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از سرعت مجاز باشد، در محدوده سرعت بحرانی قرار می‌گیرد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به سازوکار اجرای این طرح بیان کرد: در قالب برنامه‌ای که اکنون در ۱۶ استان کشور در حال اجراست، اطلاعات خودرویی که مرتکب تخلف سرعت بحرانی می‌شود، بلافاصله در سامانه و ابزار در اختیار مأموران پلیس قرار می‌گیرد و به کارشناسان مربوطه ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: پس از شناسایی خودروی متخلف، با بررسی موقعیت و زمان رسیدن آن به تیم‌های گشتی، اطلاعات خودرو، تصویر پلاک و مشخصات لازم برای تمام تیم‌های گشتی مستقر در شعاع ۳۰ کیلومتری ارسال می‌شود تا امکان متوقف کردن خودرو فراهم شود.

کرمی اسد با بیان اینکه اجرای این طرح در مدت یک ماه نتایج قابل توجهی داشته است، گفت: در این بازه زمانی بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه که مرتکب تخلف سرعت بحرانی شده بودند، شناسایی و کنترل شدند.

وی افزود: در جریان کنترل این خودروها، علاوه بر برخورد با تخلف سرعت، مواردی از جمله پلاک‌های مخدوش، خودرو‌های سرقتی و سایر تخلفات نیز شناسایی شد.

جانشین پلیس راهور فراجا تأکید کرد: ارتکاب تخلف سرعت از سوی یک راننده متخلف صرفاً متوجه خود او نیست، بلکه می‌تواند تعادل ترافیک را در مسیر برهم بزند، ناهنجاری ترافیکی ایجاد کند و زمینه وقوع حوادث زنجیره‌ای را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه پلیس برای توسعه این طرح تصریح کرد: امیدواریم با توسعه طرح کنترل سرعت بحرانی که تا پایان ماه در سراسر کشور اجرا خواهد شد، بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی در محور‌های تحت پوشش کاهش پیدا کند.

کرمی اسد در پایان خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده در همین بازه زمانی کوتاه، از کاهش ۲۹ درصدی تصادفات در مسیر‌های تحت پوشش این طرح حکایت دارد.