پیکر مادر شهید اکبر امیری جاوید قلعه جوقی، بر دوش مردم سراب تشییع و در گلزار شهدای روستای قلعه جوق به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحومه حاجیه خانم نجیبه قنبرزاده امروز در سن ۹۶ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید اکبر امیری جاوید قلعه جوقی در سوم فروردین ماه۱۳۴۷ در روستای قلعه جوق از توابع بخش مرکزی شهرستان سراب، در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود و در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۶۷ در منطقه صالح آباد ایلام به درجه رفیع شهادت نائل آمد.