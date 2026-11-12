به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدرضا جهانشاهی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان البرز، با اعلام این خبر گفت: پنج مخزن احداث‌شده در این طرح، در مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی ۵۵ میلیون مترمکعب آب را دارند.

وی افزود: این مخازن با هدف جمع‌آوری و ذخیره روان‌آب‌ها و آب‌های سطحی ناشی از بارش‌های فصلی طراحی شده‌اند تا امکان نفوذ تدریجی آب به لایه‌های زیرین زمین و تقویت منابع آب زیرزمینی فراهم شود.

جهانشاهی با اشاره به اهمیت تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها در مدیریت پایدار منابع آب استان تصریح کرد: استفاده از سازه‌های تورکینست، امکان بهره‌برداری مؤثرتر از روان‌آب‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در افزایش ذخایر آب زیرزمینی و کاهش فشار بر منابع آبی نقش مؤثری داشته باشد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز خاطرنشان کرد: توسعه طرح‌های تغذیه مصنوعی و افزایش ظرفیت نفوذ آب به زمین، از راهکارهای مهم صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با کاهش ذخایر ارزشمند آبی استان است.