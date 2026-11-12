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طرح تغذیه مصنوعی آبخوانها در کرج با احداث پنج مخزن ذخیره آب در حال اجراست؛ طرحی که ظرفیت انتقال سالانه ۸۵ میلیون مترمکعب آب به سفرههای زیرزمینی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدرضا جهانشاهی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان البرز، با اعلام این خبر گفت: پنج مخزن احداثشده در این طرح، در مجموع ظرفیت ذخیرهسازی ۵۵ میلیون مترمکعب آب را دارند.
وی افزود: این مخازن با هدف جمعآوری و ذخیره روانآبها و آبهای سطحی ناشی از بارشهای فصلی طراحی شدهاند تا امکان نفوذ تدریجی آب به لایههای زیرین زمین و تقویت منابع آب زیرزمینی فراهم شود.
جهانشاهی با اشاره به اهمیت تغذیه مصنوعی آبخوانها در مدیریت پایدار منابع آب استان تصریح کرد: استفاده از سازههای تورکینست، امکان بهرهبرداری مؤثرتر از روانآبها را فراهم میکند و میتواند در افزایش ذخایر آب زیرزمینی و کاهش فشار بر منابع آبی نقش مؤثری داشته باشد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای البرز خاطرنشان کرد: توسعه طرحهای تغذیه مصنوعی و افزایش ظرفیت نفوذ آب به زمین، از راهکارهای مهم صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با کاهش ذخایر ارزشمند آبی استان است.