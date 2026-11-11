هواشناسی بوشهر از ادامه فعالیت سامانه بارشی تا پایان وقت امروز خبر داد و پیش‌بینی کرد: با وزش باد‌های شمالی تا اوایل هفته آینده، دریا مواج و متلاطم خواهد بود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز (چهارشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا (به‌ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی)، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

حسین مستانه افزود: همچنین تا روز یکشنبه هفته آینده با وزش باد‌های به‌نسبت شدید شمالی بر روی دریا، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: دمای هوا نیز در این مدت کاهش محسوسی خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی تا شمالی، امروز با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق مرکزی و جنوبی گاهی بیش‌از ۵۰ کیلومتردرساعت و از بامداد فردا در همه مناطق ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر، امروز در فراساحل جنوبی در ساعت‌های تا بیش از ۳ متر و از بامداد فردا در همه مناطق ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۷۰ سانتی‌متر خواهد بود.

به گفته انصاری فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۴:۰۰ بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۳۵، جزر دوم ساعت ۱۳:۳۰ و مد دوم ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه رخ خواهد داد.