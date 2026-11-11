به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از خرید بیش از یک میلیون تن چغندر قند از زارعان استان خبرداد و گفت: تاکنون ۷ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران پرداخت شده و روند تسویه حساب با کشاورزان با جدیت ادامه دارد.

محمد رضا اصغری با اشاره به نرخ خرید تضمینی ۹۳ هزار و ۷۰۰ ریالی در سال زراعی جاری و استمرار خرید، افزود: تخصیص مزایای حمایتی نظیر تفاله خشک و شکر به ترتیب به میزان ۲۰ و ۲ کیلوگرم به کشاورزان به ازای هر تن محصول تحویلی نیز محقق شده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۶ کارخانه قند فعال استان در شهرستان‌های ارومیه، نقده، خوی، میاندوآب، پیرانشهر و مهاباد با ظرفیت مجموع تحویل و مصرف روزانه ۲۱ هزار تن در حال فعالیت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در مزارع اضافه کرد: ضریب مکانیزاسیون مزارع چغندرقند درآذربایجان‌غربی به ۹۵ درصد رسیده است که نقش بسزایی درارتقای بهره‌وری تولید دارد.

اصغری با اشاره به اهتمام مدیریت کارخانه‌های قند استان در تسریع پرداخت بهای محصول به کشاورزان خاطرنشان کرد: کارخانه‌های قند مهاباد و نقده با پرداخت کامل ۱۰۰ درصدی پیشگام بوده‌اند و روند پرداخت باقی‌مانده مطالبات در سایرکارخانه‌ها هم با سرعت در حال انجام و پرداخت است.

وی درباره شاخص‌های کیفی چغندرقند برداشتی دراستان بیان کرد: میانگین عیار قند محصول تحویلی درآذربایجان‌غربی ۱۵.۷۴ درصد و میانگین افت وزنی آن ۲.۳ درصد ثبت شده است که دراین میان، بالاترین میانگین عیار با ۱۶.۱ درصد مربوط به شهرستان پیرانشهر و ۱۵.۹۲درصد مربوط به مهاباد است.