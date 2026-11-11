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همایش نوگلان فاطمی همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در شهر ایزدخواست آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، همایش «نوگلان فاطمی» با هدف آشنایی دانشآموزان با سیره، شخصیت و جایگاه این بانوی بزرگ اسلام در حسینیه مسجد امام حسن شهر ایزدخواست آباده برگزار شد.
این همایش با حضور دانشآموزان مدارس ابتدایی و به همت مؤسسه کریم اهلبیت و هیئت امنای مسجد امام حسن برگزار شد.
اجرای سرود، قرائت مقاله، دکلمه، شعرخوانی و مداحی از دیگر برنامههای این همایش بود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.