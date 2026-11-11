به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان گفت: سراسر استان از ۱۲ آبان‌ماه میزبان ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس شده است که این شهدا پس از استقبال در حرم حضرت زینبیه (س)، در برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی استان حضور پیدا کردند.

سرتیپ‌دوم منوچهر ذوالفقاری با اشاره به جایگاه معنوی شهدای گمنام افزود: شهدا در دوران دفاع مقدس با جسم خاکی خود از انقلاب و کشور دفاع کردند و امروز نیز در روزگار جهاد کبیر و مقابله با جنگ فرهنگی و ترکیبی دشمن، پیام‌آور مقاومت و ایستادگی هستند.

وی ادامه داد: از مجموع ۲۰ شهید گمنامی که مهمان مردم استان شده‌اند، پیکر ۱۰ شهید به‌صورت امانی برای حضور در برنامه‌های مختلف به استان منتقل شده و پس از پایان مراسم، به تهران بازگردانده می‌شوند و ۱۰ شهید دیگر در نقاط مختلف استان به خاک سپرده خواهند شد.

ذوالفقاری با اشاره به مشخصات شهدای گمنام گفت: شهدای امانی در استان، بین ۱۷ تا ۳۶ سال سن داشته و در مناطق کربلای ۴ و شلمچه تفحص شده‌اند وشهدایی که در اصفهان به خاک سپرده می‌شوند، بین ۱۷ تا ۲۶ سال سن داشته و در عملیات‌های کربلای ۵، رمضان، والفجر ۸، خیبر، والفجر ۳ و تک دشمن به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان با اشاره به گستردگی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حضور شهدا در استان افزود: از ۱۲ آبان‌ماه تا دوم آذرماه و همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، حدود ۲ هزار برنامه با حضور شهدای گمنام در استان برگزار می‌شود که این برنامه‌ها در هیئت‌های مذهبی، مراسم عزاداری حضرت زهرا (س)، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و تجمعات مردمی پیش‌بینی شده است و حضور شهدا در ۴۶۰ مدرسه و ۷۵ دانشگاه برنامه‌ریزی شده است، همچنین ۷۳۵ موکب و ۵۴ پایگاه با مشارکت حدود ۵۹۰ خادم الشهدا در اجرای برنامه‌ها مشارکت دارند.

وی با اشاره به برنامه وداع با شهدای گمنام در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: مراسم وداع پنجشنبه‌شب در نقاط مختلف شهر شامل میدان عاشق‌اصفهانی، میدان شهید علیخانی، میدان احمدآباد، میدان امام حسین (ع)، سه‌راه سیمین، میدان شهدا، میدان جمهوری، میدان الغدیر بهارستان و میدان شهیدان بختیاری رهنان با حضور مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان افزود: مراسم تشییع شهدای گمنام همزمان با سراسر کشور در روز شهادت حضرت زهرا (س) که با عنوان روز شهید گمنام نام‌گذاری شده در اصفهان از ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا آغاز شده و پس از پایان مراسم تشییع، پیکر شهدا به مصلای نماز جمعه منتقل می‌شود و نماز بر پیکر این شهدا در مصلا اقامه خواهد شد.

ذوالفقاری با اشاره به زمان‌بندی خاکسپاری شهدای گمنام در استان به علت تقارن ایام حضور شهدا با حماسه ۲۵ آبان مردم اصفهان ادامه داد: برنامه خاکسپاری از ۲۶ آبان ماه آغاز و نخستین مراسم خاکسپاری در مدرسه علمیه جامع‌المهدی برگزار می‌شود و پس از آن، مجتمع دادسرای نظامی اصفهان در روز ۲۷ آبان میزبان پیکر یکی از شهدای گمنام خواهد بود.

وی افزود:روز ۲۸ آبان ماه نیز محله گل محمدی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه و محله حسن‌آباد این شهرستان میزبان مراسم خاکسپاری خواهند بود، همچنین روز ۲۸ آبان، روستای کفرود ورزنه و ۲۹ آبان شهرک سیمرغ و شرکت فولادسازی زرین شهر برای خاکسپاری شهدا پیش‌بینی شده‌اند.

ذوالفقاری بااشاره به دهمین محل پیش‌بینی‌شده برای خاکسپاری شهدا ادامه داد: شرکت صنایع دفاع نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های خاکسپاری در نظر گرفته شده است که اجرای این برنامه بستگی به پیشرفت حداقل ۷۰ درصدی ساخت یادمان شهید دارد.

وی تأکید کرد: خاکسپاری شهدا در هر یک از این مکان‌ها وابسته به آماده‌سازی یادمان و تحقق حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی آن است و در صورت فراهم شدن شرایط، برنامه‌ها بنا بر زمان‌بندی اجرا خواهد شد.