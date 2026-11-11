مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی بیست و هفتمین فراخوان ملی «پرسش مهر» ریاست محترم جمهوری به مدارس سرارسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالحسن قلی زاده مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر استمرار اجرای پرسش مهر ریاست جمهوری و پرورش روحیه مشارکت‌جویی، پرسش‌گری و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری در سطح دانش‌آموزان و فرهنگیان سراسر کشور و مدارس ایرانی خارج از کشور، اظهار داشت: بیست و هفتمین دوره پرسش‌مهر در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آئین بازگشایی مدارس آغاز شد.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش موضوعات بیست و هفتمین فراخوان ملی پرسش مهر را شامل «شناسایی مسئله و یافتن ریشه‌های مشکلات در زندگی فردی، مدرسه و جامعه»، «نقش پرسش‌گری، تفکر نقاد و گفت‌و‌گو در شناخت و حل مسائل»، «خلاقیت و ایده‌های نو؛ از تشخیص مشکل تا ارائه راهکار‌های عملی» و «مشارکت و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حل مسائل مدرسه و جامعه» عنوان کرد.

قلی‌زاده در ادامه با اشاره به اهداف این فراخوان گفت: تقویت روحیه پرسش‌گری، مسئله‌شناسی و توانایی دانش‌آموزان در شناسایی دقیق مسائل و مشکلات پیرامون خود، پرورش مهارت تفکر خلاق، نقادانه و تحلیلی برای شناخت ریشه‌ها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری مسائل، تقویت توانایی ارائه راهکار‌های خلاقانه، عملی و قابل اجرا برای حل مسائل فردی، مدرسه‌ای و اجتماعی و توسعه روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت‌جویی و همکاری دانش‌آموزان در فرآیند شناسایی و حل مسائل جامعه از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره از فراخوان است.

وی دانش‌آموزان دختر و پسر تمام دوره‌های تحصیلی سراسر کشور و مدارس ایرانی خارج از کشور، فرهنگیان و معلمان کلیه دوره‌های تحصیلی شاغل در وزارت آموزش و پرورش و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان را به عنوان مخاطبان این فراخوان معرفی کرد و افزود: شیوه‌نامه اجرایی این فراخوان به مدارس سراسر کشور ابلاغ شده و هم اکنون در دسترس دانش آموزان، فرهنگیان و همکاران محترم فرهنگی قرار دارد.