لیگ برتر بسکتبال به دلیل اردوی تیم ملی و حضور این تیم در رقابت‌های پنجره پنجم انتخابی جام جهانی تا ۱۹ آذر تعطیل خواهد بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور که از ۳۰ مهر آغاز شد پس از پیگیری دیدار‌ها در سه هفته ابتدایی، به دلیل تشکیل اردوی تیم ملی برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، تا زمان پایان این رقابت‌ها تعطیل خواهد بود.

تیم ملی بسکتبال که در چهار پنجره قبلی انتخابی جام جهانی حضور داشت، اواخر ماه جاری عازم مالزی می‌شود تا در پنجره پنجم این رقابت‌ها با استرالیا و فیلیپین دیدار کند. این دو دیدار به ترتیب ۶ و ۹ آذر برگزار خواهد شد.

ملی پوشان بسکتبال بلافاصله پس از پایان کارشان در پنجره پنجم، مالزی را ترک می‌کنند و به ایران باز می‌گردند با این حال سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن نیاز بازیکنان ملی پوش برای ریکاوری برای بازگشت به تمرینات باشگاهی، ۱۹ آذر را به عنوان زمان از سرگیری فصل جاری لیگ برتر مشخص کرده است.

بر این اساس، دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال در این تاریخ برگزار خواهد شد.