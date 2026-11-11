مردم و خیران دهستان خسروشیرین شهرستان آباده به یاد دانش آموزان شهید میناب در طرح زکات مستحبی، ۵ تُن سیب درختی را برای توزیع بین هزار خانواده نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی آباده گفت: به یاد دانش آموزان مدرسه شجره طیبه شهر میناب، مردم و خیران دهستان خسروشیرین به عنوان نخستین مجری طرح زکات مستحبی در استان فارس شدند.

پاسداری افزود: در راستای اجرای این طرح مردم، باغداران و خیران این دهستان شامل روستا‌های خسروشیرین، محمد آباد و فتح آباد، ۱۶۸ اصله درخت سیب را در قالب طرح شجره طیبه به کمیته امداد امام خمینی آباده اهدا کردند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی آباده گفت: در این طرح ، پنج تُن سیب درختی به ارزش ۶ میلیارد ریال بین هزار خانوار زیرپوشش این نهاد توزیع شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.