به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با توجه به افت نسبی دما، تأمین مستمر سوخت مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید تدابیر لازم برای پیشگیری از اختلال در فعالیت این نیروگاه اندیشیده شود.

وی با اشاره به لزوم پیش‌بینی سوخت مورد نیاز نیروگاه، اضافه کرد: تأمین و ذخیره‌سازی سوخت دوم نیروگاه باید با جدیت پیگیری شود تا در شرایط رشد مصرف انرژی، تداوم فعالیت نیروگاه و تولید برق دچار مشکل نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین بر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های گوناگون تأکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان برای تأمین به‌موقع سوخت نیروگاه و حفظ پایداری شبکه برق استان شد.