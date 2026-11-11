معاون آموزش متوسطه با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه مدرسه در نظام تعلیم و تربیت، گفت: مأموریت اصلی آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت یادگیری و فراهم‌کردن زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه، در نشست تخصصی دبیرخانه‌های استانی مدیران، نمایندگان سرگروه‌های درسی و پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی استان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و دغدغه‌مندی فعالان عرصه تعلیم و تربیت، بر ضرورت استفاده از تجربیات میدانی و دیدگاه‌های کارشناسی معلمان و مدیران در فرایند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت رویکرد مدرسه‌محوری اظهار کرد: مدرسه نباید صرفاً محلی برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی باشد، بلکه باید به محیطی پویا و متنوع برای یادگیری و کانون تربیت و پیشرفت محله تبدیل شود. در این رویکرد، به‌جای تمرکز بر تعداد برنامه‌های اجراشده، باید فرصت‌های یادگیری ایجادشده و میزان تأثیر آنها بر رشد و پیشرفت دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تحول در مدرسه الزاماً به معنای افزایش تعداد برنامه‌ها نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد، برخورداری از برنامه‌ریزی هدفمند، نگاه مسئله‌محور، شناسایی دقیق چالش‌ها و پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین است. هر مدرسه می‌تواند با شناسایی یک مسئله در محیط آموزشی خود و طراحی راهکاری متناسب برای رفع آن، سهم مؤثری در ارتقای کیفیت نظام آموزشی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از نمره‌محوری و حرکت به سمت استعدادپروری تصریح کرد: باید زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از فرصت‌های یادگیری متنوع فراهم شود تا استعداد‌ها و توانمندی‌های متفاوت آنان شناسایی و پرورش یابد؛ چراکه ظرفیت‌های دانش‌آموزان را نمی‌توان صرفاً بر اساس نمرات و عملکرد تحصیلی ارزیابی کرد. نظام آموزشی باید به تفاوت‌های فردی توجه داشته باشد و امکان بروز خلاقیت، مهارت و توانایی‌های گوناگون را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند.

آذرکیش همچنین با اشاره به افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی اظهار کرد: طی دو سال اخیر، مدارس عادی دولتی بیشترین میزان افزایش معدل را به ثبت رسانده‌اند که این دستاورد حاصل تلاش و مسئولیت‌پذیری مدیران و معلمان این مدارس است. با این وجود، نباید ارتقای معدل را تنها شاخص موفقیت بدانیم؛ بلکه هدف نهایی، بهبود کیفیت یادگیری و فراهم‌کردن بستر رشد علمی، مهارتی و تربیتی دانش‌آموزان است.

وی در ادامه، استقرار الگوی مدرسه تراز را یکی از محور‌های اساسی تحول در نظام آموزشی دانست و گفت: اداره شورایی مدرسه بر مبنای خرد جمعی، مشارکت مؤثر تمامی ارکان مدرسه، شناخت و ترسیم وضعیت موجود و مطلوب، تدوین برنامه‌های تحولی و ارزیابی مستمر عملکرد، از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق مدرسه تراز است. در این مسیر، مدیر مدرسه باید زمینه مشارکت فعال معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و سایر ظرفیت‌های اجتماعی را فراهم کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ کار گروهی در میان دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی نیز با رویکرد تقویت فعالیت‌های گروهی، افزایش تعامل و همکاری دانش‌آموزان و پرورش روحیه خلاقیت و مسئله‌محوری دنبال می‌شود. هدف آن است که دانش‌آموزان ضمن شناسایی مسائل واقعی پیرامون خود، برای آنها راهکار‌های نوآورانه ارائه دهند و مهارت مشارکت و کار جمعی را در عمل تجربه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات معاونت آموزش متوسطه پرداخت و ساماندهی مدارس نمونه دولتی، ارتقای کیفیت مدارس عادی دولتی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، توسعه و تقویت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی، توانمندسازی گروه‌های آموزشی، بهبود فرایند تصحیح اوراق امتحانات نهایی و ارتقای کیفیت هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را از جمله محور‌های مهم این معاونت برشمرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران، معلمان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت خراسان رضوی، بر اهمیت پیگیری مسائل و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست تأکید کرد و گفت: تلاش و مسئولیت‌پذیری همکاران فرهنگی در شرایط دشوار کنونی ارزشمند و قابل تقدیر است؛ با این حال، دستیابی به وضعیت مطلوب در نظام آموزشی نیازمند همفکری مستمر، مشارکت جمعی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و تلاش هدفمند برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری است.