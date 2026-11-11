نشست شورای فرهنگی صندوق بیمه کشاورزی، روستاییان و عشایر با هدف تقویت ارزش‌های دینی، انقلابی و سازمانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست شورای فرهنگی صندوق با حضور اعضای شورا برگزار شد و موضوعات مرتبط با توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تقویت هویت سازمانی و ارتقای محیط کی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن بررسی عملکرد و فعالیت‌های ستاد اقامه نماز صندوق، راهکار‌های تقویت برنامه‌های فرهنگی و گسترش مشارکت کارکنان در اجرای این برنامه‌ها مطرح شد. همچنین اعضای شورای فرهنگی بر ضرورت نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی و انقلابی در محیط کار، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، انضباط سازمانی و ترویج فرهنگ تلاش و خدمت تأکید کردند.