جایگاه ارتقای فرهنگ سازمانی و کار در صندوق بیمه اجتماعی
نشست شورای فرهنگی صندوق بیمه کشاورزی، روستاییان و عشایر با هدف تقویت ارزشهای دینی، انقلابی و سازمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
نشست شورای فرهنگی صندوق با حضور اعضای شورا برگزار شد و موضوعات مرتبط با توسعه فعالیتهای فرهنگی، تقویت هویت سازمانی و ارتقای محیط کی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، ضمن بررسی عملکرد و فعالیتهای ستاد اقامه نماز صندوق، راهکارهای تقویت برنامههای فرهنگی و گسترش مشارکت کارکنان در اجرای این برنامهها مطرح شد. همچنین اعضای شورای فرهنگی بر ضرورت نهادینهسازی ارزشهای دینی و انقلابی در محیط کار، تقویت روحیه مسئولیتپذیری، انضباط سازمانی و ترویج فرهنگ تلاش و خدمت تأکید کردند.
در ادامه، تصمیماتی با هدف بهبود فضای کاری، تقویت روحیه جهادی و ارتقای فرهنگ سازمانی اتخا شد و بر اجرای برنامههای فرهنگی هدفمند و مستمر با رویکرد افزایش همدلی، تعامل سازنده میان کارکنان و تقویت انگیزه خدمترسانی تأکید شد.
شایان ذکر است در این نشست، ترویج فرهنگ کار و مسئولیتپذیری سازمانی بهعنوان یکی از محورهای مهم فعالیتهای فرهنگی صندوق مورد توجه قرار گرفت.