معاون آموزش ابتدایی گفت: در نظام آموزش‌وپرورش نیز باید با تولید و سازمان‌دهی منابع آموزشی معتبر، پشتوانه‌ای مطمئن برای استمرار یادگیری دانش‌آموزان فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی در نشست تبیینی با اعضای دبیرخانه تولید محتوای آموزشی مستقر در اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، با تأکید بر ضرورت آمادگی نظام تعلیم‌وتربیت برای استمرار آموزش در شرایط مختلف گفت: تولید محتوای آموزشی استاندارد، متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان و مبتنی بر ظرفیت معلمان کشور، علاوه بر تضمین تداوم آموزش در شرایط بحرانی، زمینه‌ساز توسعه یادگیری ترکیبی و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری است.

معاون آموزش ابتدایی گفت: تجربه موفق شهرستان‌های استان تهران در اجرای مأموریت‌های ملی، به‌ویژه برنامه توانمندسازی و تربیت مدرسان کشوری سلامت روان، نشان‌دهنده ظرفیت مدیریتی، تخصصی و اجرایی این مجموعه در راهبری برنامه‌های ملی است.

حکیم‌زاده افزود: مدیریت تولیدات آموزشی با مشارکت استان‌های مختلف، مأموریتی فراتر از تولید محتوای استانی است و نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، نظارت تخصصی و رعایت استاندارد‌های مشترک است. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، این برنامه در کوتاه‌ترین زمان وارد مرحله عملیاتی شود.

تولید محتوای آموزشی؛ اقدامی راهبردی برای استمرار یادگیری

معاون آموزش ابتدایی با تشریح ضرورت‌های اجرای این برنامه گفت: تجربه شرایط بحرانی و اختلال در آموزش حضوری نشان داد که نظام تعلیم‌وتربیت باید برای مواجهه با موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده، از آمادگی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد و بدون توقف در انتظار روشن شدن شرایط، اقدامات ضروری را با برنامه‌ریزی هدفمند دنبال کند.

حکیم‌زاده با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی نیاز‌های آموزشی تصریح کرد: همان‌گونه که در بخش‌های مختلف کشور برای تأمین نیاز‌های اساسی در شرایط بحرانی برنامه‌ریزی می‌شود، در نظام آموزش‌وپرورش نیز باید با تولید و سازمان‌دهی منابع آموزشی معتبر، پشتوانه‌ای مطمئن برای استمرار یادگیری دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وی تولید محتوای آموزشی را یکی از مصادیق مواجهه هوشمندانه با شرایط متغیر دانست و افزود: هدف آن است که در صورت بروز هرگونه محدودیت در آموزش حضوری، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها به منابع آموزشی باکیفیت، قابل اعتماد و متناسب با برنامه درسی دسترسی داشته باشند.

بهره‌گیری از ظرفیت معلمان کشور برای تولید محتوای معتبر

معاون آموزش ابتدایی گفت: آموزش‌وپرورش از ظرفیت گسترده و ارزشمندی در حوزه تخصص و تجربه معلمان برخوردار است که باید به شکلی منظم، منسجم و یکپارچه در خدمت تولید محتوای آموزشی قرار گیرد.

وی با اشاره به گسترش تولیدات آموزشی در فضای مجازی افزود: بخشی از محتوا‌های موجود، با وجود دسترسی گسترده، از استاندارد‌های لازم آموزشی و تربیتی برخوردار نیستند و گاه با اهداف برنامه درسی و ویژگی‌های فرهنگی و بومی دانش‌آموزان ایرانی تناسب ندارند. ازاین‌رو ضروری است تولید محتوای معتبر با مشارکت مستقیم معلمان توانمند و نظارت تخصصی آموزش‌وپرورش تقویت شود.

حکیم‌زاده تأکید کرد: محتوای تولیدشده باید از نظر علمی، تربیتی، فرهنگی و آموزشی قابل اتکا باشد و بتواند به‌عنوان منبعی معتبر در اختیار جامعه تعلیم‌وتربیت قرار گیرد.

توسعه یادگیری ترکیبی، فراتر از آموزش در شرایط بحرانی

وی با اشاره به تحولات فناوری و نقش روزافزون هوش مصنوعی و ابزار‌های دیجیتال در فرایند یادگیری گفت: تولید محتوای آموزشی صرفاً برای استفاده در زمان تعطیلی مدارس یا جایگزینی آموزش حضوری نیست؛ بلکه این منابع باید در شرایط عادی نیز به غنی‌سازی آموزش و توسعه یادگیری ترکیبی کمک کنند.

معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل مدرسه و معلم در تربیت کودکان اظهار کرد: آموزش مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین کامل آموزش حضوری در دوره ابتدایی شود؛ زیرا یادگیری در این دوره ماهیتی اجتماعی، تعاملی و مبتنی بر تجربه‌های عینی دارد. بااین‌حال، بهره‌گیری هدفمند از فناوری و محتوای چندرسانه‌ای می‌تواند اثربخشی آموزش حضوری را افزایش دهد.

وی افزود: استفاده از فیلم‌های آموزشی، پویانمایی‌های کوتاه و محتوای بصری، به‌ویژه در آموزش مفاهیم انتزاعی و دشوار، فرصت مناسبی برای تعمیق یادگیری دانش‌آموزان فراهم می‌کند و باید به‌عنوان بخشی از طراحی آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تدوین راهنمای کاربردی برای معلمان و والدین

حکیم‌زاده با تأکید بر اینکه تولید محتوا بدون برنامه‌ریزی برای استفاده مؤثر از آن کافی نیست، گفت: یکی از مسائل مهم، آگاهی معلمان و خانواده‌ها از منابع آموزشی موجود و شیوه بهره‌گیری از آنهاست. نباید اجازه دهیم محتوای ارزشمندی که با صرف زمان و تلاش معلمان تولید شده، به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و دسترس‌پذیری، بدون استفاده باقی بماند.

وی خواستار طراحی سازوکاری برای ارتباط مستقیم محتوای تولیدشده با درس‌های کتاب‌های درسی شد و افزود: ضروری است برای هر درس، مجموعه منابع مکمل شامل فیلم آموزشی، درسنامه و محتوای کوتاه مرتبط به‌صورت مشخص و قابل دسترس معرفی شود تا معلمان بتوانند متناسب با اهداف آموزشی، از این منابع در کلاس درس یا فعالیت‌های پیش از کلاس استفاده کنند.

معاون آموزش ابتدایی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به نقش خانواده‌ها در آموزش غیرحضوری تأکید کرد و گفت: تجربه آموزش مجازی نشان داده است که بسیاری از والدین درباره چگونگی همراهی با فرزندان خود در فرایند یادگیری نیازمند راهنمایی هستند؛ بنابراین لازم است در کنار محتوای ویژه معلمان و دانش‌آموزان، راهنمای کاربردی والدین نیز طراحی شود.

وی گفت: این راهنما باید به‌روشنی مشخص کند خانواده‌ها در هر فعالیت آموزشی چه نقشی دارند، چگونه می‌توانند به یادگیری فرزند خود کمک کنند و در چه مواردی باید مسئولیت انجام فعالیت را به خود دانش‌آموز بسپارند.

تمرکز بر دشواری‌های یادگیری و تولید محتوای متناسب با ویژگی‌های کودکان

حکیم‌زاده با اشاره به ضرورت شناسایی چالش‌های یادگیری در دوره ابتدایی اظهار کرد: در طراحی درسنامه‌ها باید به مفاهیمی توجه ویژه شود که دانش‌آموزان در درک آنها با دشواری بیشتری مواجه هستند یا معلمان در تدریس آنها نیازمند ابزار‌های مکمل‌اند.

وی افزود: این چالش‌ها به‌ویژه در برخی مفاهیم ریاضی و علوم قابل مشاهده است و تولید محتوای بصری، پویانمایی‌های کوتاه و ابزار‌های آموزشی مناسب می‌تواند در رفع بدفهمی‌های رایج و تسهیل یادگیری مؤثر باشد.

معاون آموزش ابتدایی بر ضرورت تناسب محتوا با ویژگی‌های رشدی و شناختی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: محتوای آموزشی باید متناسب با نیازها، علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی طراحی شود و ضمن برخورداری از جذابیت، از زبان و شیوه ارائه متناسب با گروه سنی مخاطب بهره ببرد.

تأکید بر بهره‌برداری گسترده از تولیدات در شبکه شاد و مدارس

حکیم‌زاده در پایان با ابراز رضایت از روند پیشرفت فعالیت‌های دبیرخانه، بر ضرورت تدوین بسته‌های آموزشی منسجم و ایجاد دسترسی آسان برای معلمان و خانواده‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدات آموزشی سال گذشته افزود: لازم است فیلم‌های آموزشی موجود با درسنامه‌ها و محتوای جدید تطبیق داده شوند و مجموعه‌ای کاربردی از منابع مرتبط با هر درس در اختیار معلمان قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی استفاده از ظرفیت شبکه آموزشی شاد، اطلاع‌رسانی منظم به مدارس و معرفی هدفمند منابع آموزشی را از اقدامات ضروری برای بهره‌برداری مؤثر از این تولیدات برشمرد.

وی گفت: باید از نگاه مقطعی به آموزش حضوری و مجازی عبور کنیم و به سمت الگویی حرکت کنیم که در آن، ظرفیت‌های آموزش حضوری و ابزار‌های دیجیتال در کنار یکدیگر به ارتقای کیفیت یادگیری کمک کنند. تحقق این هدف مستلزم تولید محتوای دقیق، هدفمند و قابل اعتماد و فراهم‌کردن زمینه استفاده مستمر معلمان و دانش‌آموزان از این منابع است.