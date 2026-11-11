پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس، صبح امروز با حضور فرماندهان، مربیان و سربازان وظیفه در مرکز آموزش زرهی شیراز تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس، صبح امروز با حضور فرماندهان، مربیان و سربازان وظیفه در مرکز آموزش زرهی شیراز تشییع شد.

فرمانده مرکز آموزش زرهی شیراز، با اشاره به جایگاه والای شهدای گمنام گفت: حضور این شهید والامقام در مرکز آموزش زرهی، فرصتی مغتنم برای تربیت نسل جدید مدافعان میهن اسلامی است.

امیر نظری مقدم افزود: ما قدردان خون شهدا هستیم و برای دفاع از کشورمان تا پای جان ایستاد‌ایم و راهشان را ادامه خواهیم داد.

در این مراسم شرکت کنندگان با پیکر این شهید والامقام دوران دفاع مقدس ، وداع کردند و مراسم تشییع در یادمان شهدای گمنام مرکز آموزش زرهی شیراز برگزار شد.