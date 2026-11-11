شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با صدور اطلاعیه‌ای از قطعی آب شهر تنگ ارم و روستا‌های زیر پوشش خط انتقال سد تنگ ارم به دلیل افزایش کدورت آب پشت این سد و نامناسب بودن کیفیت آب خام خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: به دلیل افزایش کدورت آب پشت سد تنگ ارم و نامناسب بودن کیفیت آب خام، تأمین آب شهر تنگ ارم و روستا‌های زیر پوشش خط انتقال این سد، آب شرق این منطقه تا اطلاع بعدی با قطعی مواجه خواهد بود.

ضمن عذرخواهی از شهروندان گرامی بابت بروز این مشکل، درخواست می‌شود تا زمان رفع شرایط موجود، با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب، از ذخایر موجود به‌صورت بهینه استفاده کنند.

زمان برقراری مجدد جریان آب در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.