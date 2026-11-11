به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در آستانه هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار گفت: این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش ارتباط مخاطبان با کتابخانه‌های عمومی و توسعه زی ساخت‌های کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.

سعید دهقانلو گفت: بازسازی و توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌های استان، تکمیل تجهیز سه خودروی کتابخانه سیار، خرید اسباب‌بازی متناسب با نیاز مخاطبان و توسعه مراکز نویسندگی و شعر کودک و نوجوان برگزاری جشنواره ملی شعر گویش‌ها و لهجه‌های کشور، راه‌اندازی درگاه الکترونیکی معرفی دانش‌آموزان موفق و ره اندازی دو کتابخانه سیار از برنامه‌های پیش رو در کتابخانه‌های عمومی استان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه در یک سال گذشته ۸۵۵ متر مربع از فضا‌های کتابخانه‌ای استان باز طراحی شده است، گفت: راه‌اندازی تالار‌های پژوهشگران، سخنرانی و علم و خلاقیت، سالن مطالعه خصوصی ویژه بانوان در کتابخانه مرکزی استان، ایجاد مرکز نویسندگان نوجوان، سینما و فعالیت‌های روباتیک از جمله اقداماتی است که برای توسعه خدمات و جذب مخاطبان انجام شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان از فعالیت ۸۳ کتابخانه با یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۶۰ نسخه کتاب در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵۶ کتابخانه زیرمجموعه مستقیم نهاد کتابخانه‌های عمومی، ۲۰ کتابخانه مشارکتی و سه کتابخانه مستقل است که ۳۶ هزار و ۶۹۹ نفر عضو این کتابخانه‌ها هستند.

دهقانلو، سرانه فضای کتابخانه‌ای استان را به ازای هر ۲۵ هزار نفر، ۲.۹۳ مترمربع اعلام کرد و گفت: این شاخص در کشور یک و یک دهم مترمربع است، اما همچنان برای ارتقای سرانه کتابخانه‌ای باید تلاش شود.

دهقانلو با اشاره به خرید یک میلیارد و ۶۴۱ میلیون تومان کتاب در یک سال گذشته افزود: از این میزان، حدود ۴۰۸ میلیون تومان به خرید آثار نویسندگان استان اختصاص یافت تا از تولیدات فرهنگی و ادبی بومی حمایت شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان ازرشد ۱۵۲ درصدی دریافت سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌ها از درآمد شهرداری‌ها در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون، میزان دریافتی از شهرداری‌های استان برابر کل دریافتی سال گذشته بوده است که این منابع در همان شهر هزینه می‌شود.

در این نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم برنامه‌های سی و چهارمین دوره هفته کتاب را تشریح کرد.

سید رسول موسوی نژادیان در این هفته ۹۰ برنامه فرهنگی از جمله برپایی نمایشگاه کتاب ، رونمایی از تازه‌های کتاب ، معرفی برگزیدگان بخش کتاب و کتابخوانی در استان برگزار میشود.

هفته آخر آبان، هفته کتاب و کتابخوانی است.