سرپرست اداره عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تبدیل چاه توصیفی پارسی-۸۲ به چاه تولیدی نفت برای نخستین بار خبر داد که پس از انجام مطالعات فنی و مخزنی و اجرای عملیات اصلاحی و تکمیلی وارد مدار تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامعباس روشنایی‌زاده اظهار کرد: چاه پارسی-۸۲ با هدف توصیف سازند آسماری در منتهی‌الیه غرب میدان پارسی حفاری شد و عملیات حفاری آن در سال ۱۳۹۳ به پایان رسید؛ اما به‌دلیل کیفیت نامناسب سنگ مخزن و محدودیت‌های عملیاتی، در شرایط فشار صفر بسته باقی ماند.

وی افزود: بخش غربی میدان پارسی به‌دلیل پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، وجود گسل‌ها و ابهامات مخزنی، نیازمند مطالعات دقیق و تحلیل عملکرد تولیدی در یک بازه زمانی گسترده بود. ازاین‌رو، پس از بررسی داده‌های مخزنی، لاگ چاه‌های مجاور و شرایط تکمیل، برنامه اصلاح و احیای این چاه در دستور کار قرار گرفت.

روشنایی‌زاده ادامه داد: عملیات ترمیمی و تکمیلی شامل مسدودسازی و مشبک‌کاری‌های اضافی در چند مرحله، با همکاری اداره مهندسی بهره‌برداری ستاد و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری اجرا شد و در نهایت، پس از انجام آزمایش‌های جریانی و تأیید غلبه نفت در سیال تولیدی، چاه پارسی-۸۲ با دبی حدود ۵۰۰ بشکه در روز، برای نخستین بار در مدار تولید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این دستاورد حاصل مطالعات و تحلیل‌های مخزنی انجام‌شده در اداره مهندسی عملیات مخازن و همکاری سایر واحد‌های تخصصی معاونت مهندسی نفت، و همچنین شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری است که با تلفیق مطالعات مهندسی و اقدامات اجرایی، زمینه احیای این چاه و شناسایی ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کرد و گامی مؤثر در توسعه بخش غربی میدان پارسی به شمار می‌رود.

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران با ۴۵ میدان و ۶۵ مخزن هیدروکربوری بزرگ و کوچک، در گستره‌ای افزون بر ۷۰ هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز کشور را تولید می‌کند.

در این قلمرو وسیع نفتی، میدان‌های بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، کرنج، پارسی و بی‌بی‌حکیمه قرار دارند.