جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز طرح زمستانی از ۱۵ آذر، از کاهش ۱۲ درصدی تلفات حوادث جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، در نشست هماهنگی اجرای طرح زمستانی با اشاره به آمار جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: اگرچه سال گذشته با کاهش ۱۲ درصدی تلفات حوادث جاده‌ای مواجه بودیم، اما همچنان ۲ هزار و ۹۸۰ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به تحلیل تصادفات در فصل زمستان سال گذشته افزود: یکی از عوامل پررنگ در وقوع حوادث، ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه بود که سهم ۲۸ درصدی از تصادفات این فصل را به خود اختصاص داد؛ این میزان در مقایسه با سایر فصل‌های سال نیز بالاتر است، چراکه سهم این عامل در دیگر فصل‌ها حداکثر حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد بوده است.

جانشین پلیس راهور فراجا با بیان اینکه شرایط جوی پیش‌رو می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حوادث باشد، گفت: پلیس راه برای کنترل این تهدیدها، طرح کنترل سرعت را در محور‌های کشور اجرا می‌کند که اثربخشی قابل توجهی در کاهش حوادث دارد.

کرمی اسد با اشاره به هشدار‌های سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در بازه‌های زمانی کوتاه تصریح کرد: در روز‌های گذشته نیز در برخی محور‌های کشور شاهد چنین شرایطی بودیم، اما با وجود حجم بالای بارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل هماهنگی دستگاه‌ها، تعامل و به‌ویژه اطلاع‌رسانی مناسب، این شرایط بدون حادثه جدی مدیریت شد.

وی یکی دیگر از موضوعات تأثیرگذار در ایمنی سفر‌های زمستانی را وضعیت فنی خودرو‌ها دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، موضوع رفع نواقص فنی خودرو‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده و انتظار داریم شرکت‌های خودروساز نیز در این زمینه آمار و اطلاعات لازم را ارائه دهند. نقص فنی خودرو‌ها یکی از تهدید‌هایی است که در این ایام با آن مواجه هستیم.

جانشین پلیس راهور فراجا درباره زمان آغاز طرح زمستانی امسال اظهار کرد: در پیشنهاد اولیه، روز جمعه برای آغاز طرح در نظر گرفته شده بود، اما با موافقت دوستان، پیشنهاد ما آغاز طرح در روز یکشنبه ۱۵ آذرماه است و در صورت فراهم بودن شرایط، رزمایش آغاز طرح نیز در همان روز در دانشگاه امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تعیین تاریخ آغاز طرح به معنای موکول کردن آمادگی دستگاه‌ها به آن روز نیست، افزود: همه دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون برای مواجهه با شرایط زمستانی آماده باشند.

اطلاع‌رسانی و اسکان اضطراری؛ دو اولویت طرح زمستانی

کرمی اسد با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در مدیریت حوادث جاده‌ای گفت: ظرفیت رسانه‌ها و بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی بسیار گسترده است و بخش مهمی از موفقیت مأموریت‌ها به تلاش فعالان این حوزه بستگی دارد. انتظار داریم دستگاه‌ها با استفاده از این ظرفیت، هشدار‌های سازمان هواشناسی را به‌موقع به مردم منتقل کنند.

وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی اسکان اضطراری در محور‌های مواصلاتی خاطرنشان کرد: اسکان اضطراری نباید صرفاً در حد یک پیش‌بینی یا نامه اداری باقی بماند؛ بلکه باید محل آن مشخص باشد و دستگاه‌های مسئول نسبت به موقعیت و امکانات آن اشراف داشته باشند.

جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: در این مراکز باید امکانات لازم از جمله جیره غذایی، وسایل گرمایشی و سایر ملزومات پیش‌بینی شود تا در زمان بحران امکان ارائه خدمات واقعی به مسافران وجود داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت بازدید‌های مشترک از تجهیزات و امکانات مورد استفاده در مأموریت زمستانی تأکید کرد و گفت: در فرصت باقی‌مانده باید وضعیت تجهیزات و امکاناتی که قرار است در این مأموریت به کار گرفته شوند، بررسی شود تا از آمادگی آنها اطمینان حاصل کنیم.

تجهیزات زمستانی سالم، خط قرمز پلیس در سفر‌ها

کرمی اسد با اشاره به ضرورت بازدید مشترک پلیس راه و سازمان راهداری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: بازدید از پایه‌های ناوگان و بررسی وضعیت فنی و تجهیزات خودرو‌ها باید با جدیت انجام شود و آموزش‌های لازم نیز به متولیان مربوطه، از جمله مدیران فنی و مسئولان مستقر در پایانه‌ها ارائه شود.

وی همراه داشتن تجهیزات زمستانی سالم و آماده به کار را از الزامات سفر دانست و افزود: همراه نداشتن تجهیزات زمستانی سالم پیش از سفر، یکی از خط قرمز‌هایی است که پلیس و دستگاه‌های مسئول باید به آن توجه کنند. گاهی رانندگان تجهیزات زمستانی را همراه دارند، اما این تجهیزات سالم و آماده استفاده نیستند؛ بنابراین صرف همراه داشتن آنها کافی نیست.

تشکیل قرارگاه‌های استانی برای مدیریت بحران

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به تشکیل قرارگاه مرکزی طرح زمستانی در شهرک آزمایش بیان کرد: قرارگاه مرکزی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول تشکیل می‌شود، اما انتظار داریم از همین ظرفیت در استان‌ها نیز استفاده شود و نمایندگان دستگاه‌ها در قرارگاه‌های استانی حضور فعال داشته باشند تا در شرایط بحرانی بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات لازم را ارائه کنیم.

وی هماهنگی میان پلیس و دستگاه‌های مسئول را برای مدیریت تردد در شرایط جوی نامساعد ضروری دانست و گفت: در زمان صدور هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی، به محض اعلام محور‌های دارای شرایط بحرانی، باید هماهنگی لازم برای مدیریت تردد و جلوگیری از انجام سفر‌های غیرضروری در آن محور‌ها انجام شود.

کرمی اسد با اشاره به برخی تجربه‌های سال گذشته تصریح کرد: در چند محور کشور، به دلیل انجام نشدن اقدامات به‌موقع، با بحران انسانی و گرفتار شدن تعدادی از هموطنان مواجه شدیم؛ بنابراین لازم است سازوکار مشخصی برای مدیریت تردد ناوگان بار و مسافر در زمان صدور هشدار‌های قرمز وجود داشته باشد.

آمادگی شهرداری‌ها و دستگاه‌های امدادی برای زمستان

وی بر ضرورت آموزش مستمر رانندگان و اطلاع‌رسانی درباره الزامات سفر در شرایط زمستانی تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در آموزش مردم دارند و باید به‌صورت ویژه به موضوع سفر در شرایط زمستانی، تمهیدات لازم و نحوه رانندگی در این شرایط بپردازند.

جانشین پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مدیریت بحران و شهرداری‌ها در شرایط بحرانی گذشته اظهار کرد: از مجموعه شهرداری‌ها انتظار داریم برای شرایط پیش‌رو آمادگی لازم را داشته باشند و این آمادگی باید همه حوزه‌های مأموریتی، به‌ویژه تأمین نیروی انسانی و تجهیزات را دربر بگیرد.

وی خواستار اعلام ظرفیت نیروی انسانی و تجهیزات دستگاه‌ها برای اجرای طرح شد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید حداکثر ظرف یک هفته، اطلاعات مربوط به نیروها، تجهیزات و امکاناتی را که قرار است در این طرح به کار گرفته شوند، به مجموعه پلیس اعلام کنند.

کرمی اسد استفاده از تابلو‌های پیام متغیر در محور‌های مواصلاتی را نیز برای اطلاع‌رسانی پیش از اعمال محدودیت‌های ترافیکی مؤثر دانست و بر ضرورت پیگیری پوشش تلفن همراه در مسیر‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پوشش ارتباطی در امدادرسانی به‌موقع گفت: وجود پوشش تلفن همراه در محور‌های مواصلاتی یکی از زیرساخت‌های مهم برای اطلاع‌رسانی و امدادرسانی است و باید این موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

جانشین پلیس راهور فراجا همچنین خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت مورد نیاز در طول اجرای طرح زمستانی شد تا عملیات امدادرسانی در این ایام با مشکل مواجه نشود.