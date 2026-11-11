معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در دیدار با معلمان بازمانده دبستان شجره طیبه میناب، از تمهیدات وزارت آموزش‌وپرورش برای حمایت از معلمان بازمانده این حادثه خبر داد و بر ضرورت ثبت و روایت ابعاد این حادثه در سطح بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع در ادامه برنامه‌های خود در سفر به استان هرمزگان با معلمان بازمانده حادثه دبستان شجره طیبه میناب، دیدار کرد.

وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدای این حادثه اظهار کرد: خون پاک و مطهر شهدای معصوم دبستان شجره طیبه میناب و پدران و مادرانی که به همراه فرزندانشان به شهادت رسیدند، نام این دیار و مظلومیت ملت ایران را تا ابد در پهنه تاریخ و جهان اسلام ماندگار کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با استناد به آیات و روایات قرآنی پیرامون مقام والای شهدا افزود: شهدا زنده‌اند و در جوار رحمت الهی متنعم‌اند. دشمنان نظام اسلامی با این جنایت ددمنشانه دو هدف عمده داشتند؛ نخست ضربه‌زدن به ارکان نظام حکمرانی و شکستن شیرازه کشور با شهادت رهبری، و دوم زدن مدرسه ابتدایی و به خاک و خون کشیدن کودکان معصوم برای ایجاد هراس و وحشت. اما طراحان این جنایت با مفهوم عمیق شهادت در فرهنگ اسلامی بیگانه بودند و معادلات الهی بار دیگر توطئه‌های آنان را خنثی کرد.

وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: امروز در حالی شاهد عزت و سربلندی رهبر معظم انقلاب در مدیریت نهضت بزرگ امام خمینی (ره) هستیم که قاتل کودکان مینا با تمام ثروت و مکنت، در کشور خود خوار، ذلیل و پست شده است؛ این وعده الهی است که عزت را به مؤمنان عطا می‌کند.»

تشریح جزئیات مصوبات حمایتی و وضعیت استخدامی معلمان بازمانده

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های مستمر وزیر آموزش‌وپرورش برای تعیین تکلیف و حمایت قاطع از بازماندگان حادثه میناب گفت: از لحظه وقوع این حادثه، کمیسیون‌ها و بخش‌های مختلف وزارتخانه پیگیر وضعیت همکاران عزیز بوده‌اند. با دستور دکتر کاظمی، بلافاصله درخواست جذب و به‌کارگیری این عزیزان به عنوان معلم رسمی مطرح شد؛ اما قوانین بالادستی از جمله ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه استخدام مستقیم را منوط به برگزاری آزمون می‌داند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: به عنوان سریع‌ترین و در دسترس‌ترین اقدام، این معلمان گرانقدر به صورت حق‌التدریس در آموزش‌وپرورش به‌کارگیری می‌شوند. این همکاران از نظر بیمه و استمرار خدمت هیچ تفاوتی با نیروهای رسمی ندارند. همچنین جهت جبران عدم اجرای رتبه بندی در این مرحله و به منظور هم‌ترازی دریافتی‌ها، مبالغی تحت عنوان کمک‌هزینه رفاهی تا زمان استخدام رسمی به این ۹ نفر پرداخت خواهد شد تا از نظر ریالی تفاوتی با نیروهای رسمی نداشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در بخش پایانی سخنان خود، با تمجید از نقش‌آفرینی معلمان در این حادثه بیان کرد: شما روایتگران عاشورای میناب هستید. اگر حضرت زینب (س) پیام کربلا را با هنر بیان و دقت‌نظر خود به تاریخ منتقل نمی‌کرد، ابعاد آن واقعه مجهول می‌ماند. بانوان و دختران به دلیل دقت‌نظر بالا و هنر ثبت جزئیات، بهترین راویان وقایع هستند.

فرهادی خطاب به معلمان گفت: از شما استدعا دارم برای این روایتگری، مسئولیتی بین‌المللی قائل باشید. به مرزهای ایران قانع نباشید؛ جنایت جنگی علیه کودکان معصوم در هیچ فرهنگ و آینی توجیه‌پذیر نیست. هر یک از شما می‌توانید با نوشتن کتاب و مستندسازی دقیق، این جنایتکاران جنگی و خوی شیطانی دشمنان را برای جهان اسلام و مجامع جهانی تبیین کنید تا چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر بیش از پیش رسوا شود.