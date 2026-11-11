به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی آباده گفت: همایش دانش افزایی فاطمی با حضور ۹۵ هیئت مذهبی با هدف افزایش معلومات دینی و آشنایی با زندگی سیاسی و اعتقادی حضرت فاطمه زهرا (س) در هیئت فاطمیه این شهر برگزار شد.

یونسی افزود: بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی و مذهبی، جلسات روضه‌های خانگی و برپایی نمایشگاه در این ایام در حال برگزاری است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.