مهرداد اکبریان در گفتگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما افزود: قیمت تمام‌شده هر لیتر گازوئیل برای معادن کوچک و متوسط با احتساب هزینه‌های جانبی، مالیات بر ارزش افزوده و حمل‌ونقل، ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان و برای معادن بزرگ حدود ۴۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت، حاشیه سود معادن را کاهش داده است، گفت: در گذشته هزینه سوخت سهم چندانی در هزینه‌های معدن نداشت، اما اکنون افزایش هم‌زمان قیمت سوخت، مواد ناریه، تجهیزات و حقوق دولتی موجب شده تا نهاده‌های تولید نقش تعیین‌کننده در اقتصاد معادن داشته باشد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به تأثیر بیشتر افزایش قیمت سوخت بر معادن پرمصرف افزود: معادنی مانند سنگ‌آهن ،شن و ماسه که حجم بالایی از عملیات خاک‌برداری و استخراج دارند و محصول آنها نیز ارزش ریالی کمتری به ازای هر تن دارد، بیشتر از افزایش هزینه سوخت تأثیر می‌پذیرند.

وی با اشاره به سابقه اختلاف قیمت سوخت دولتی و بازار آزاد افزود: زمانی که قیمت دولتی گازوئیل ۳۰۰ تومان بود، این سوخت در بازار آزاد با نرخ‌هایی تا ۲۷ هزار تومان معامله می‌شد؛ اکنون با افزایش نرخ دولتی، این نگرانی وجود دارد که قیمت گازوئیل در بازار آزاد نیز افزایش پیدا کند و برای مصرف‌کنندگانی که به سهمیه دسترسی ندارند یا سهمیه آنها پاسخگوی نیازشان نیست، حتی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد.

اکبریان با اشاره به سهم ۲ درصدی معادن از مصرف گازوئیل کشور تأکید کرد: با توجه به نقش معدن در تأمین مواد اولیه صنایع بزرگی مانند فولاد و آلومینیوم و اهمیت این بخش در حفظ اشتغال، باید تأمین گازوئیل معادن در اولویت تخصیص سوخت قرار گیرد؛ زیرا با تأمین سوخت این بخش می‌توان از فعالیت زنجیره‌ای از صنایع و واحدهای تولیدی کشور پشتیبانی کرد.