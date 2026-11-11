در بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از زندان مرکزی مشهد، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و ارفاقات قضایی و مشارکت خیران، زمینه آزادی ۵۰ زندانی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این بازدید با حضور حسن همتی فر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و شورای معاونین دادستانی، با هدف بررسی وضعیت قضایی زندانیان، رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات آنان و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها انجام شد.

در جریان این بازدید، مسئولان قضایی ضمن دیدار مستقیم با زندانیان، درخواست‌های مطرح‌شده را بررسی و دستورات لازم را برای پیگیری مشکلات و رسیدگی به پرونده‌های واجد شرایط صادر کردند.

این بازدید‌ها در راستای نظارت میدانی بر وضعیت زندانیان، تسهیل دسترسی آنان به مسئولان قضایی، رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی و بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ظرفیت‌های قانونی انجام می‌شود.