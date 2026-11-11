مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از ثبت بیش از ۳۰ هزار درخواست و صدور ۲۱ هزار و ۴۷۴ مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در هفت ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی محمدی با تشریح عملکرد استان در درگاه ملی مجوز‌ها اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۳۰ هزار درخواست در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۵۰۰ مجوز صادر شده است.

وی با اشاره به پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: ساماندهی فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها از تکالیف جدی دولت است و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی لرستان به‌عنوان ناظر ارشد، روند پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت مستمر و لحظه‌ای رصد می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به آمار عملکرد مهرماه بیان کرد: در این ماه پنج هزار و ۵۷ درخواست در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت و سه هزار و ۷۴۳ مجوز صادر شده است.

محمدی ادامه داد: شاخص تأخیر دستگاه‌های اجرایی استان در پاسخگویی به درخواست‌ها در مهرماه با کاهش قابل توجه به ۱.۱۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها برای تسریع فرآیند‌های اداری است.

وی با تشریح عملکرد تفکیکی دستگاه‌های اجرایی استان در هفت ماه نخست سال گفت: بیشترین شاخص تأخیر در پاسخگویی مربوط به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با ۱۸.۶ درصد، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۱۴.۶ درصد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۹.۶ درصد و اداره‌کل راه و شهرسازی با ۵.۷ درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تأکید کرد: این دستگاه‌ها برای رفع موانع موجود و کاهش زمان پاسخگویی، نیازمند بازنگری جدی در فرآیند‌های داخلی خود هستند.

محمدی در پایان با قدردانی از دستگاه‌های پیشتاز در اجرای تکالیف مربوط به درگاه ملی مجوز‌ها خاطرنشان کرد: ادارات کل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، آموزش فنی و حرفه‌ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی استان در هفت ماه نخست سال جاری هیچ‌گونه تأخیری در پاسخگویی به درخواست‌ها نداشته‌اند.

وی این عملکرد را نشان‌دهنده رویکرد قانون‌مدارانه و تلاش مؤثر این مجموعه‌ها دانست و بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار در استان تأکید کرد.