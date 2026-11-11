به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، علی احمدی رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به محکومیت یک متخلف شکار و صید در شهرستان کهک گفت: این فرد به دلیل شکار غیرمجاز حیات وحش، پس از رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی، به پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جزای نقدی و جریمه ضرر و زیان وارده به حیات وحش محکوم شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان زیست‌محیطی در استان قم، افزود: حفاظت از حیات وحش و گونه‌های گیاهی و جانوری، از اولویت‌های این اداره کل بوده و با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.