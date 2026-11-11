رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم:
شکارچی غیرمجاز به پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم از محکومیت شکارچی غیرمجاز به پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، علی احمدی رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به محکومیت یک متخلف شکار و صید در شهرستان کهک گفت: این فرد به دلیل شکار غیرمجاز حیات وحش، پس از رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی، به پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جزای نقدی و جریمه ضرر و زیان وارده به حیات وحش محکوم شد.
وی با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان زیستمحیطی در استان قم، افزود: حفاظت از حیات وحش و گونههای گیاهی و جانوری، از اولویتهای این اداره کل بوده و با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.