یه گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مبادلات امروز بورس کالا ۱۶۹ هزار و ۷۴۹ تن محصول شامل ۱۶۴ هزار و ۳۸۲ تن محصولات فولادی، ۴ هزار و ۵۰۰ تن باریت، ۵۰۰ تن قیر آند آلومینیوم، ۳۳۰ تن مس و ۳۷ تن کنسانتره فلزات گران‌بها در تالار صنعتی و معدنی عرضه می‌شود.

تالار صادراتی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۶۴ هزار و ۵۶۵ تن محصول است. ۵۹ هزار و ۳۲۰ تن سیمان، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۱۷ هزار تن کلینکر، ۱۶ هزار تن گوگرد، ۱۰ هزار و ۷۹۱ تن قیر، ۱۰ هزار تن سنگ آهن، ۶ هزار تن فولاد، ۲ هزار و ۶۹۴ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار تن مس، ۵۰۰ تن آلومینیوم، ۱۶۰ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مولیبدن روی میز فروش می‌رود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۶۶ هزار و ۴۷۰ تن محصول شامل ۶۵ هزار و ۸۰۸ تن مواد شیمیایی، ۶۳۶ تن مواد پلیمری و ۲۶ تن قیر روی تابلو می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۲ هزار و ۸۸۱ تن محصول است.