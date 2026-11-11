رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، خواستار اختصاص بخشی از جریمه‌های تعزیری و مالیات ارزش افزوده برای ارتقای سیستم‌های نظارتی اصناف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، در نشست رؤسای اصناف شهرستان‌های استان تهران در شهرستان ری، بر ضرورت تأمین منابع مالی برای بهبود عملکرد اتاق‌های اصناف تأکید کرد.

یزدی‌خواه با اشاره به مشکلات اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها گفت: جهت تقویت سیستم‌های نظارتی و توسعه سامانه‌های صنفی، باید یک‌سوم از جرائم وصول‌شده توسط سازمان تعزیرات و همچنین یک‌در‌هزار از مالیات‌های وصولی از محل ارزش افزوده، به اتاق‌های اصناف اختصاص یابد.

در این نشست که به بررسی موضوعاتی نظیر مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای، نیروی انسانی و سامانه‌های صدور مجوز نیز گذشت، نمایندگان اصناف به تأخیر در پرداخت تسویه‌های طرح کالابرگ توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی اشاره کردند و خواستار پیگیری سریع این موضوع شدند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در پایان با اشاره به بررسی وضعیت کمیته نظارت بر شهرستان‌ها، افزود: در این زمینه با رئیس سازمان صمت استان تهران هماهنگی‌هایی صورت گرفته و بررسی‌های بعدی برای حل مشکلات موجود انجام خواهد شد.