به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل باشگاه تخصصی تنیس «دورنا» با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و زیربنای ۵۶۰ مترمربع در قره‌درویش مشگین‌شهر با حضور مسئولان افتتاح شد.

این پروژه ورزشی و تفریحی مدرن که با همت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده، در فضایی به مساحت ۵۶۰ مترمربع طراحی گردیده است. برای ساخت، تجهیز و آماده‌سازی این مجموعه تخصصی تنیس، حجمی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است تا زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب ورزشی به تمامی علاقه‌مندان، اعم از بانوان و آقایان در سطح منطقه باشد.

در آیین افتتاحیه این مجموعه، بابک رضازاده، نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزشمند سرمایه‌گذار بخش خصوصی در راستای توسعه فضا‌های ورزشی اظهار داشت: راه‌اندازی چنین زیرساخت‌های تخصصی در مناطق روستایی، گامی بسیار مؤثر و راهبردی در جهت پر کردن مفید اوقات فراغت جوانان، ارتقای سطح سلامت عمومی و شکوفایی استعداد‌های نهفته ورزشی در شهرستان به شمار می‌رود. وی همچنین بر ضرورت حمایت همه‌جانبه نهاد‌های دولتی و اجرایی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران حوزه ورزش تأکید کرد.

در ادامه، مهدی بخشی، فرماندار شهرستان مشگین‌شهر، طی سخنانی با قدردانی از تلاش‌های مستمر مالک و مدیریت باشگاه دورنا، توسعه فضا‌های ورزشی را از اولویت‌های کلیدی مدیریت اجرایی منطقه برشمرد و تصریح کرد: برخورداری تمامی نقاط شهرستان از امکانات استاندارد ورزشی، حق طبیعی جوانان مستعد این مرز و بوم است و امیدواریم مجموعه ورزشی دورنا با برنامه‌ریزی دقیق و فعالیت مداوم، به کانون اصلی پرورش قهرمانان و توسعه روزافزون رشته تنیس در سطح استان و شهرستان تبدیل شود.

علی رحیم‌علی، مالک و مدیر باشگاه تخصصی تنیس دورنا نیز در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به مسئولان و حاضران، گزارشی از روند احداث و ویژگی‌های فنی این مجموعه ارائه داد و ابراز امیدواری کرد که این باشگاه بتواند با ارائه خدمات باکیفیت، پاسخگوی نیاز‌های ورزشکاران و علاقه‌مندان به تنیس باشد.

شایان ذکر است در بخش پایانی این رویداد ورزشی، بابک رضازاده (نماینده مجلس) و مهدی بخشی (فرماندار مشگین‌شهر) با حضور در زمین تنیس مجموعه، به‌صورت نمادین راکت به دست گرفتند و در فضایی صمیمی به رقابت پرداختند؛ حرکتی که با استقبال پرشور و تشویق حاضران، پیشکسوتان و ورزشکاران حاضر در مراسم همراه شد و جلوه‌ای زیبا از حمایت مسئولان از توسعه ورزش همگانی و تخصصی را به نمایش گذاشت.