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نخستین سالن تخصصی تنیس در شهرستان مشگین شهر افتتاح شد. این سالن، با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل باشگاه تخصصی تنیس «دورنا» با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و زیربنای ۵۶۰ مترمربع در قرهدرویش مشگینشهر با حضور مسئولان افتتاح شد.
این پروژه ورزشی و تفریحی مدرن که با همت و سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شده، در فضایی به مساحت ۵۶۰ مترمربع طراحی گردیده است. برای ساخت، تجهیز و آمادهسازی این مجموعه تخصصی تنیس، حجمی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است تا زمینهساز ارائه خدمات مطلوب ورزشی به تمامی علاقهمندان، اعم از بانوان و آقایان در سطح منطقه باشد.
در آیین افتتاحیه این مجموعه، بابک رضازاده، نماینده مردم مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزشمند سرمایهگذار بخش خصوصی در راستای توسعه فضاهای ورزشی اظهار داشت: راهاندازی چنین زیرساختهای تخصصی در مناطق روستایی، گامی بسیار مؤثر و راهبردی در جهت پر کردن مفید اوقات فراغت جوانان، ارتقای سطح سلامت عمومی و شکوفایی استعدادهای نهفته ورزشی در شهرستان به شمار میرود. وی همچنین بر ضرورت حمایت همهجانبه نهادهای دولتی و اجرایی از کارآفرینان و سرمایهگذاران حوزه ورزش تأکید کرد.
در ادامه، مهدی بخشی، فرماندار شهرستان مشگینشهر، طی سخنانی با قدردانی از تلاشهای مستمر مالک و مدیریت باشگاه دورنا، توسعه فضاهای ورزشی را از اولویتهای کلیدی مدیریت اجرایی منطقه برشمرد و تصریح کرد: برخورداری تمامی نقاط شهرستان از امکانات استاندارد ورزشی، حق طبیعی جوانان مستعد این مرز و بوم است و امیدواریم مجموعه ورزشی دورنا با برنامهریزی دقیق و فعالیت مداوم، به کانون اصلی پرورش قهرمانان و توسعه روزافزون رشته تنیس در سطح استان و شهرستان تبدیل شود.
علی رحیمعلی، مالک و مدیر باشگاه تخصصی تنیس دورنا نیز در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به مسئولان و حاضران، گزارشی از روند احداث و ویژگیهای فنی این مجموعه ارائه داد و ابراز امیدواری کرد که این باشگاه بتواند با ارائه خدمات باکیفیت، پاسخگوی نیازهای ورزشکاران و علاقهمندان به تنیس باشد.
شایان ذکر است در بخش پایانی این رویداد ورزشی، بابک رضازاده (نماینده مجلس) و مهدی بخشی (فرماندار مشگینشهر) با حضور در زمین تنیس مجموعه، بهصورت نمادین راکت به دست گرفتند و در فضایی صمیمی به رقابت پرداختند؛ حرکتی که با استقبال پرشور و تشویق حاضران، پیشکسوتان و ورزشکاران حاضر در مراسم همراه شد و جلوهای زیبا از حمایت مسئولان از توسعه ورزش همگانی و تخصصی را به نمایش گذاشت.