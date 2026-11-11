پنجمین دوره مسابقات فوتبال خیابانی سه‌نفره (گل‌کوچک) آقایان کیش، پس از برگزاری ۴۰ دیدار با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: پنجمین دوره مسابقات فوتبال خیابانی سه‌نفره از هفتم آبان با همکاری جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و به میزبانی بازار ونوس آغاز شد.

در پایان رقابتها تیم های عکاسی خاطره‌پردازان، کوشل و تیم شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش مقام اول تا سوم را کسب کردند.

محسن علایی از تیم شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش عنوان آقای گل مسابقات را از آن خود کرد و علیرضا اشکیود از تیم عکاسی خاطره‌پردازان به‌عنوان بهترین بازیکن این دوره معرفی شد.

تیم املاک امپراطور عنوان تیم اخلاق مسابقات را کسب کرد.

جایزه بهترین هواداران (پرشورها) نیز برای نخستین بار در این دوره از مسابقات، به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال به تیم عکاسی خاطره‌پردازان اختصاص یافت.

هیئت ورزش‌های همگانی کیش در مجموع، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به تیم‌های برتر رقابت‌ها اهدا کرد.

قضاوت دیدار‌های این دوره را نیز امین اردوخانی و رضا نصیری بر عهده داشتند.