به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،احمدواحدیان، شب گذشته در گفتگوی ویزه خبری صداوسیمای خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به انبارهایی که در سطح استان فعال است از موجودی قابل قبول سوخت، بر خوردار هستیم.در خصوص ذخیره سازی سوخت برای صنایع مهم هم اقداماتی انجام گرفته وبا آمادگی کامل وارد فصل زمستان خواهیم شد.

واحدیان افزود:در خصوص بخش شهری با توجه به اینکه اکثر شهرهای استان به شبکه گاز طبیعی، متصل است و اولویت تامین سوخت در حوزه گاز در بخش خانگی است ؛خوشبختانه مشکلی نداریم ولی با این وجود در صورت ایجاد اختلال ،پیش بینی کردیم از سیلندرهای گاز مایع در شهرها استفاده شود.

وی بیان کرد: در مناطقی که فاقد گاز شهری است نیز طبق سنوات گذشته، توزیع نفت سفید و گاز مایع، همزمان انجام می شود؛ به طوریکه از شهریور ماه ذخیره سازی را آغاز و کالابرگ را اعلام کردیم وتا کنون ۴۱ هزار لیتر نفت سفید، مردم دریافت کرده اند.

تأمین سوخت استراتژیک نیروگاه‌ها و معادن

واحدیان با اشاره به وضعیت ذخایر نیروگاه‌ها، اعلام کرد که ذخایر نیروگاه‌های نفت‌کوره با ۹۴ درصد و نیروگاه‌های نفت‌گاز با ۹۲ درصد تکمیل شده است و در صورت نیاز به تغییر نوع سوخت، آمادگی کامل برای جایگزینی فراهم است.

وی همچنین از اقدام ویژه در حوزه معادن خبر داد و اظهارکرد: با پیگیری‌های انجام شده، برای معادن منطقه، سوخت زمستانه از پیش در فصل پاییز در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا ضمن دریافت سوخت ماهانه، مقدار مورد نیاز برای فصل سرما را نیز در مخازن استاندارد خود ذخیره کنند.

نحوه درخواست سوخت از طریق سامانه «سدف»

سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، فرآیند درخواست سوخت را تشریح کرد و گفت: تمامی درخواست‌های تخصصی، از جمله سوخت ذخیره‌ای برای گلخانه‌ها و صنایع، باید از طریق سامانه سدف (درگاه درخواست فرآورده‌های نفتی) ثبت شود. پس از تایید توسط دستگاه‌های متولی و تأیید نواحی ما در شرکت ملی پخش ، حواله صادر و سوخت به مخازن مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

وی تأکید کرد: مصرف‌کنندگان باید پیش از درخواست، مخازن استاندارد و سیستم‌های دوگانه‌سوز خود را مهیا کنند.

جزئیات سهمیه‌بندی سوخت خانگی و عشایری

واحدیان در بخش مربوط به مصرف‌کنندگان خانگی و عشایری بیان کرد:تا کنون ۴۳ هزار خانوار نفت‌گازسوز در استان شناسایی شده‌اندو برایشان سهمیه در نظر گرفته شده است . همچنین هشت هزارو ۲۰۰ خانوار عشایری نیز با هماهنگی سازمان امور عشایر، کارت نفتی دریافت کرده و سهمیه خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود:برای هر خانوار، چهار سیلندر گاز مایع با نرخ هر سیلندر ۹۸ هزارو ۸۰۰، تومان در نظر گرفته شده و امکان دریافت مقادیر بیشتر با نرخ ۳۰ درصدمبلغ اولیه نیز وجود دارد.

-احمد واحدیان اظهار کرد: برای نفت سفید نیز تا کنون دو مرحله کالابرگ اعلام شده و روند توزیع نفت سفید در فروشندگی‌ها به صورت مستمر در حال انجام است.

ساماندهی سوخت خودرو‌ها و مبارزه با قاچاق

در خصوص سوخت خودروها، وی به سیاست‌های جدید برای مدیریت کارت‌های اضطراری اشاره کرد و گفت:به منظور ساماندهی، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به سهمیه کارت‌های شخصی اضافه شده که اکنون سهمیه خودرو‌های سواری به ۱۶۰ لیتر رسیده است.

واحدیان، همچنین افزود: برای تاکسی‌های اینترنتی (با بیش از ۹۰ هزار دستگاه در استان)، بر اساس میزان پیمایش، سهمیه اضافی در نظر گرفته شده است.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، در پایان با بیان اینکه هدف از مدیریت کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها، حذف آنها نیست، گفت: هدف، ساماندهی این کارت‌ها برای رساندن سوخت به مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از قاچاق سوخت است.