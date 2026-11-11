سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه‌های خراسان جنوبی از اجرای ۳۰۰ برنامه متنوع همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۳ تا ۳۰ آبان، در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه‌های خراسان جنوبی در نشست خبری گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۳ تا ۳۰ آبان، ۳۰۰ برنامه مختلف در استان برگزار می‌شود.

نیازی افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با ناشران، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از کتابداران، کتابخوانان و ناشران، رونمایی از چند جلد کتاب، بازدید مسئولان از کتابخانه‌های مختلف و برگزاری جلسه انجمن استان از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی گفت: همچنین در میادین و تجمع‌های مردمی، غرفه‌های کتاب، مسابقه کتابخوانی و اهدای هدیه به کتابخوانان برگزار می‌شود.

سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه‌های خراسان جنوبی افزود: در استان ۷۲ باب کتابخانه وجود دارد که ۳۰ باب آن در مناطق روستایی قرار دارد و راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار در نقاط مختلف از جمله برنامه‌های این اداره کل است.

نیازی گفت: ۳۲ هزار نفر عضو کتابخانه‌های استان هستند و در ۷۲ باب کتابخانه، یک میلیون و ۱۲۷ هزار جلد کتاب موجود است.

وی گفت: ۱۶ طرح‌ عمرانی کتابخانه نیز در استان در دست ساخت است که طرح های کتابخانه در شهرستان‌های قائنات و فردوس تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.