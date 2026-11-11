اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تخریب گسترده سنگ‌نگاره تاریخی در سربیشه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، از جلوگیری از ادامه عملیات تخریب و آسیب‌رسانی به مجموعه سنگ‌نگاره تاریخی در نزدیکی روستای قدسیان این شهرستان خبر داد.

هادی حق‌پناه گفت: در جریان عملیات تأمین سنگ مورد نیاز برای احداث یک سد خاکی، یک دستگاه بیل مکانیکی وارد عرصه سنگ‌نگاره تاریخی شده و اقدام به شکستن و ذخیره سنگ‌ها در محدوده این اثر کرده بود که در پی این اقدام، بخشی از مجموعه سنگ‌نگاره‌ها دچار تخریب و آسیب شد.

وی افزود: با اطلاع از موضوع و اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان عملیات مذکور متوقف شد و از گسترش تخریب و وارد آمدن خسارات بیشتر به این مجموعه ارزشمند تاریخی جلوگیری شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه گفت: هم اکنون عملیات متوقف شده و موضوع با هدف مستندسازی میزان خسارات وارده، تشکیل پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی در دست پیگیری است.

حق‌پناه در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه افزود: اجرای طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های مرتبط با برداشت مصالح باید با رعایت ضوابط قانونی و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود تا از وارد آمدن آسیب به میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی منطقه جلوگیری شود.