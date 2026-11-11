

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون استاندار یزد در حاشیه رویداد قندشکن به مناسبت هفته جهانی دیابت، با اشاره به وضعیت بیماری‌های غیرواگیر در استان یزد اظهار کرد: استان یزد در زمینه بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه دیابت، وضعیت مطلوبی در مقایسه با جایگاه مورد انتظار کشور ندارد و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری و ارتقای سلامت را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به برپایی ایستگاه‌های غربالگری و پایش سلامت در این رویداد افزود: در این برنامه خدمات مختلفی از جمله سنجش قند خون، فشارخون و بررسی شاخص‌های سلامت به شهروندان ارائه شد و استقبال مردم از این خدمات نشان‌دهنده علاقه و نیاز جامعه به پایش مستمر وضعیت سلامت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در ارتقای سلامت جامعه تصریح کرد: نخستین اولویت، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب در حوزه سلامت و بهداشت برای شهروندان است و در کنار آن باید فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی در مدارس، دانشگاه‌ها و محلات با جدیت دنبال شود.

دهستانی تغذیه سالم، اصلاح سبک زندگی و افزایش تحرک بدنی را از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های شهری و توجه به المان‌سازی شهر‌ها باید با رویکرد سلامت‌محور دنبال شود تا زمینه فعالیت بدنی و ورزش همگانی برای شهروندان فراهم شود.

وی با اشاره به پیشینه یزد در دوچرخه‌سواری و ورزش‌های همگانی خاطرنشان کرد: یزد به شهر دوچرخه‌ها شهرت داشته و در ورزش همگانی نیز دارای پیشینه و اصالت است؛ بنابراین باید این ظرفیت‌ها احیا و تقویت شود.

معاون استاندار یزد با اشاره به ماشینی شدن زندگی و تغییر الگو‌های سبک زندگی افزود: مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول باید در توسعه شهر‌ها و زیرساخت‌های شهری، رویکرد خود را به نفع سلامت مردم تغییر دهند و سلامت شهروندان را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در اولویت قرار دهند.

دهستانی در پایان پیشنهاد کرد ایستگاه‌های غربالگری و پایش سلامت به‌صورت هفتگی در محلات مختلف و برای گروه‌های گوناگون اجتماعی برپا شود تا با شناسایی به‌موقع عوامل خطر و افزایش آگاهی عمومی، زمینه ارتقای سلامت و شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و بانشاط فراهم شود.