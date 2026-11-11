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اسماعیل دهستانی بر اصلاح سبک زندگی، توسعه زیرساختهای سلامتمحور و ترویج ورزش همگانی برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون استاندار یزد در حاشیه رویداد قندشکن به مناسبت هفته جهانی دیابت، با اشاره به وضعیت بیماریهای غیرواگیر در استان یزد اظهار کرد: استان یزد در زمینه بیماریهای غیرواگیر، بهویژه دیابت، وضعیت مطلوبی در مقایسه با جایگاه مورد انتظار کشور ندارد و این موضوع ضرورت توجه جدیتر به پیشگیری و ارتقای سلامت را نشان میدهد.
وی با اشاره به برپایی ایستگاههای غربالگری و پایش سلامت در این رویداد افزود: در این برنامه خدمات مختلفی از جمله سنجش قند خون، فشارخون و بررسی شاخصهای سلامت به شهروندان ارائه شد و استقبال مردم از این خدمات نشاندهنده علاقه و نیاز جامعه به پایش مستمر وضعیت سلامت است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی در ارتقای سلامت جامعه تصریح کرد: نخستین اولویت، فراهم کردن زیرساختهای مناسب در حوزه سلامت و بهداشت برای شهروندان است و در کنار آن باید فرهنگسازی و آموزش همگانی در مدارس، دانشگاهها و محلات با جدیت دنبال شود.
دهستانی تغذیه سالم، اصلاح سبک زندگی و افزایش تحرک بدنی را از مهمترین عوامل پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر دانست و گفت: توسعه زیرساختهای شهری و توجه به المانسازی شهرها باید با رویکرد سلامتمحور دنبال شود تا زمینه فعالیت بدنی و ورزش همگانی برای شهروندان فراهم شود.
وی با اشاره به پیشینه یزد در دوچرخهسواری و ورزشهای همگانی خاطرنشان کرد: یزد به شهر دوچرخهها شهرت داشته و در ورزش همگانی نیز دارای پیشینه و اصالت است؛ بنابراین باید این ظرفیتها احیا و تقویت شود.
معاون استاندار یزد با اشاره به ماشینی شدن زندگی و تغییر الگوهای سبک زندگی افزود: مدیریت شهری و دستگاههای مسئول باید در توسعه شهرها و زیرساختهای شهری، رویکرد خود را به نفع سلامت مردم تغییر دهند و سلامت شهروندان را در برنامهریزیها و تصمیمگیریها در اولویت قرار دهند.
دهستانی در پایان پیشنهاد کرد ایستگاههای غربالگری و پایش سلامت بهصورت هفتگی در محلات مختلف و برای گروههای گوناگون اجتماعی برپا شود تا با شناسایی بهموقع عوامل خطر و افزایش آگاهی عمومی، زمینه ارتقای سلامت و شکلگیری جامعهای سالم و بانشاط فراهم شود.