به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما: ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر ستاد سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب افزود: آیین آغاز هفته کتاب امسال، روز شنبه از روستای دوستدار کتاب فرخ‌آباد در استان البرز برگزار می‌شود.

وی همچنین برگزاری همایش «امین زبان فارسی» را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: این همایش روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

حیدری با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» افزود: برنامه‌های این دوره با توجه به شرایط کشور و با هدف تقویت فرهنگ کتابخوانی، ترویج مطالعه و توجه به مسائل صنعت نشر طراحی شده است.

دبیر هفته کتاب با تأکید بر اینکه هفته کتاب پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب، دومین رویداد مهم حوزه نشر از نظر گستره رسانه‌ای و تبلیغی است، گفت: این رویداد برخلاف نمایشگاه کتاب، کارکردی زیربنایی و بلندمدت در ترویج کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه دارد.

وی با اشاره به مشکلات صنعت نشر در دو سال گذشته تصریح کرد: صنعت نشر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور جدا نیست و تحریم‌ها و شرایط جنگی، در کنار مشکلات سایر صنایع، بر تولید کتاب، چاپ و تأمین کاغذ تأثیر گذاشته و خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی به این حوزه وارد کرده است.

دبیر هفته کتاب همچنین از برگزاری بیش از ۴۰ نشست تخصصی در سرای اهل قلم خبر داد و گفت: در این نشست‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، مسائل ریشه‌ای و اجرایی حوزه نشر را بررسی می‌کنند تا راهکار‌های رفع مشکلات در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

حیدری با اشاره به برنامه‌های شاخص هفته کتاب گفت: افتتاحیه این رویداد برای نخستین بار در یکی از روستا‌های برگزیده جشنواره روستا‌های دوستدار کتاب برگزار می‌شود و روستای فرخ‌آباد استان البرز میزبان این مراسم خواهد بود.

وی برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید، اختتامیه جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای «میان فرشته‌های میناب»، اجرای طرح فصلی کتاب‌فروشی‌ها و اختصاص یارانه ۲۰ درصدی خرید کتاب را از دیگر برنامه‌های این دوره برشمرد.

به گفته وی، در جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای «میان فرشته‌های میناب» نزدیک به ۱۶ هزار اثر از حدود ۳۹ کشور جهان به دبیرخانه رسیده است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات برگزاری مراسم کتاب سال جوانان، کتاب سال دانشجویی، جایزه قلم زرین، کتاب سال اکو، نمایشگاه استانی کتاب در یزد، نشست رؤسای کتابخانه‌های ملی کشور‌های آسیا و اقیانوسیه، بزرگداشت کتابداران و نخستین جشنواره کتاب و کتابخوانی در زندان‌های کشور از دیگر برنامه‌های سی‌وچهارمین هفته کتاب عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش کتاب در هویت تاریخی و فرهنگی ایران گفت: هفته کتاب فرصتی برای معرفی دستاورد‌های یک‌ساله حوزه نشر، بیان مشکلات و نقد عملکردهاست تا با همدلی و همکاری فعالان این عرصه، زمینه تقویت صنعت نشر و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده فراهم شود.