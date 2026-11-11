به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ابراهیم حیدری، دبیر ستاد سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب افزود:مراسم آغاز هفته کتاب روز شنبه بیست وسه آبان ، در روستای دوستدار کتاب ، «فرخ‌آباد در استان البرز» برگزار می‌شود.

وی همچنین برگزاری همایش «امین زبان فارسی» را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: این همایش روز دوشنبه بیست و پنج آبان، برگزار خواهد شد.

حیدری با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» افزود: برنامه‌های این دوره با توجه به شرایط کشور و با هدف تقویت فرهنگ کتابخوانی، ترویج مطالعه و توجه به مسائل صنعت نشر طراحی شده است.

دبیر هفته کتاب با تأکید بر این که برنامه های هفته کتاب پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب، دومین رویداد مهم حوزه نشر از نظر گستره رسانه‌ای و تبلیغی است، گفت: این رویداد ، کارکردی زیربنایی و بلندمدت در ترویج کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در میان قشرهای مختلف جامعه دارد.

وی با اشاره به مشکلات صنعت نشر در دو سال گذشته افزود : صنعت نشر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور جدا نیست و تحریم‌ها و شرایط جنگی، در کنار مشکلات سایر صنایع، بر تولید کتاب، چاپ و تأمین کاغذ تأثیر گذاشته و خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی به این حوزه وارد کرده است.

دبیر هفته کتاب همچنین از برگزاری بیش از ۴۰ نشست تخصصی در سرای اهل قلم خبر داد و گفت: این نشست‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، مسائل ریشه‌ای و اجرایی حوزه نشر را بررسی می‌کنند تا راهکار‌های رفع مشکلات در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید، اختتامیه جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای « فرشته‌های میناب»، اجرای طرح فصلی کتاب‌فروشی‌ها و اختصاص یارانه ۲۰ درصدی خرید کتاب را از دیگر برنامه‌های این دوره برشمرد.

به گفته وی، بعد از اعلام فراخوان جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای « فرشته‌های میناب» ، نزدیک به ۱۶ هزار اثر از حدود ۳۹ کشور جهان به دبیرخانه رسیده است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، برگزاری مراسم کتاب سال جوانان، کتاب سال دانشجویی، جایزه قلم زرین، کتاب سال اکو، نمایشگاه استانی کتاب در یزد، نشست رؤسای کتابخانه‌های ملی کشور‌های آسیا و اقیانوسیه، بزرگداشت کتابداران و نخستین جشنواره کتاب و کتابخوانی در زندان‌های کشور را از دیگر برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش کتاب در هویت تاریخی و فرهنگی ایران گفت: هفته کتاب فرصتی برای معرفی دستاورد‌های یک‌ساله حوزه نشر، بیان مشکلات و نقد عملکردها است تا با همدلی و همکاری فعالان این عرصه، زمینه تقویت صنعت نشر و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده فراهم شود.

ویژه برنامه های هفته کتاب از 23 تا 30 آبان ماه برگزار می شود .

شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفتگو کنیم » دوم آبان امسال با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و اهالی قلم انتخاب شد .