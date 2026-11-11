افزایش هزینه‌های عملیاتی و پیچیدگی زنجیره تأمین، گذار از مدیریت سنتی به لجستیک هوشمند را به نیازی اساسی در صنعت حمل‌ونقل تبدیل کرده است؛ رویکردی که در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با محوریت پیوند شرکت‌های فناور با فعالان اجرایی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، توسعه فناوری در صنعت حمل‌ونقل و لجستیک دیگر صرفاً به استفاده از تجهیزات جدید محدود نمی‌شود، بلکه به عامل تعیین‌کننده‌ای در مدیریت هزینه‌ها، سرعت عملیات، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رقابت‌پذیری بدل گشته است. در همین راستا، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با پیش‌بینی برنامه‌های فناورانه، بستر مناسبی برای ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان عملیاتی فراهم کرده است.

فناوری؛ پاسخی به چالش بهره‌وری

بخش عمده‌ای از هزینه‌های این حوزه ناشی از توقف ناوگان، استفاده نامتوازن از ظرفیت بارگیری، مسیرهای غیربهینه و تأخیر در تبادل اطلاعات است. بهره‌گیری از سامانه‌های مدیریت ناوگان، پایش لحظه‌ای محموله‌ها و تحلیل داده‌ها می‌تواند این ناکارآمدی‌ها را کاهش دهد، مشروط بر آنکه راهکارهای ارائه‌شده با شرایط واقعی عملیاتی شرکت‌ها متناسب باشد.

عبور از سامانه‌های جزیره‌ای به زنجیره یکپارچه

پراکندگی اطلاعات در بخش‌های گوناگون مانند سفارش‌گذاری، بارگیری، انبارداری و ترخیص، از موانع اصلی تحول دیجیتال است که به دوباره‌کاری و کاهش شفافیت می‌انجامد. توسعه استانداردهای تبادل داده و اتصال سامانه‌ها، زمینه حرکت به سمت لجستیک یکپارچه را هموار می‌کند.

پیوند شرکت‌های دانش‌بنیان با بازار واقعی

یکی از موانع اصلی، فاصله میان ظرفیت شرکت‌های نوآور و نیازهای عملیاتی بازار است. حضور هم‌زمان شرکت‌های فناور و بهره‌برداران در یک رویداد تخصصی، فرصت مناسبی برای گفت‌وگو درباره نیازها، ارزیابی هزینه - فایده و اجرای پروژه‌های مشترک ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته از ۲۶ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و موفقیت آن در گرو میزان پاسخگویی فناوری‌ها به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صنعت خواهد بود.