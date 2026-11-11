به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: قابل قبول نیست که یکی از شهرستان‌های صنعتی استان با چنین وضعیت بیکاری روبه‌رو باشد.

علیرضا بصیری با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی افزود: موانع فعالیت صنایع و مشکلات تولیدکنندگان باید با جدیت در سطح شهرستان و استان پیگیری و برطرف شود.

وی توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنایع، تقویت زنجیره تأمین و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از راهکار‌های کاهش بیکاری دانست و گفت: شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند و ایجاد ارتباط مستقیم میان مراکز مهارت‌آموزی و واحد‌های تولیدی می‌تواند زمینه اشتغال پایدار را فراهم کند.