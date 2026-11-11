به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مراسم روز ملل متحد با پخش پیام ویدئویی دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شد.

آقای محمد حسنی نژاد پیرکوهی، مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمدحسین آی‌تی دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانان این مراسم‌اند.

نمایش ویدئوی پاسخ بشردوستانه سازمان ملل متحد از دیگر برنامه‌های مراسم روز ملل متحد است.

پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز ملل متحد ۲۰۲۶

در روز ملل متحد، نه‌تنها یک سازمان، بلکه یک اندیشه را گرامی می‌داریم:

آینده بشریت به توانایی ما در همکاری برای پیشبرد صلح، توسعه و حقوق بشر بستگی دارد.

طی ۸۱ سال، سازمان ملل متحد به این اندیشه جان بخشیده است.

حل‌و‌فصل اختلافات از راه دیپلماسی و قانون، نه با سلاح.

تلاش برای ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی.

ترویج حقوق بشر؛ و رساندن کمک‌های نجات‌بخش به افرادی که با جنگ، بلایا و آوارگی روبه‌رو هستند.

از حمل‌و‌نقل، بازرگانی و فناوری...

تا پاسداری از سلامت مردم و سیاره زمین...

تا حمایت از برابری جنسیتی و گسترش فرصت‌ها برای زنان و دختران...

تا فراهم کردن صدایی برابر برای همه کشور‌ها در صحنه جهانی...

سازمان ملل متحد بخش جدایی ناپذیری از ساختار جهان ما است؛ و امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

جهان ما از درگیری‌ها به لرزه درآمده است.

از بحران اقلیمی ضربه خورده است.

از نابرابری‌های روزافزون زخم برداشته است؛ و به واسطه فناوری‌هایی دگرگون شده است که با سرعتی فراتر از توانایی ما برای حکمرانی بر آنها پیش می‌روند.

اکنون زمان آن رسیده است که بار دیگر بر ارزش‌هایی تأکید کنیم که سازمان ملل متحد بر پایه آنها شکل گرفت:

گفت‌و‌گو به جای تفرقه، همکاری به‌جای تقابل، همبستگی به جای هراس

در روز ملل متحد، از همه کشور‌ها می‌خواهم پایبندی خود را به این ارزش‌های مشترک و تعهداتی که پشتوانه آنها هستند، تجدید کنند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری باید در عزم خود برای پاسداری از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل استوار بمانیم؛ و بیایید برای تقویت سازمان ملل متحد تلاش کنیم تا بتواند هرچه بهتر در خدمت مردم باشد و به چالش‌های عصر ما پاسخ دهد.

سخنان خانم کریستین وی گاند هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران

همبستگی عمیق خود را با ایران و مردم آن در این شرایط دشوار اعلام می‌کنیم.

منشور ملل کرامت انسانی را پاس می‌دارد. باید برای پاس داشت این چشم انداز

حقوق بین الملل باید محترم شمرده شود. روابط بین کشور‌ها باید بر اساس قانون باشد و زور.

از زمان آغاز جنگ علیه ایران و حملات به تهران و دیگر مناطق کشور سازمان ملل به طور مستمر خواستار توقف مخاصمات خویشتن داری حفاظت از غیر نظامیان و زیر ساخت‌های غیر نظامی و بازگشت به دیپلماسی بوده است.

فجایع میناب و لامرد پیامد‌های انسانی ویرانگر گرفتار شدن غیرنظامیان در مناقشات را به ما یادآوری می‌کنند. چنین رنجی هرگز نباید پذیرفتنی تلقی شود.

همکاری‌های بین الملل باید تقویت شود.

سازمان ملل بستری مشترک برای گفت‌و‌گو اعضا است.

همبستگی باید به اقدام عملی تبدیل شود.

در خوزه‌های سلامت آب و بهداشت، امنیت غذایی موسسات سازمان ملل در ایران همکاری کردند.

ما از میزبانی سخاوتمندانه ایران از اتباع خارجی حمایت می‌کنیم.

مناقشات تا کنون رنج بسیاری به بار آورده‌اند. جنگ راه حل نیست. در همه جا ما باید برای تحقق صلح جهانی ادامه دهیم.

به پاخاستن شرکت کنندگان در مراسم روز ملل متحد به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران