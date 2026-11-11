

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون، تعداد ۶۵۲ دوره آموزشی متنوع در حرفه‌های مختلف برگزار شده که با استقبال چشمگیر بانوان استان مواجه شده است.

کامرانی‌فرد افزود: در این بازه زمانی، در مجموع ۷ هزار و ۳۴۲ نفر دوره آموزشی به اجرا درآمده که ماحصل آن، کسب یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۱۱ نفرساعت مهارت‌آموزی در مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد خراسان جنوبی بوده است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی توانمندسازی بانوان در توسعه اقتصادی و اجتماعی خراسان جنوبی، گفت: مهارت‌آموزی، بستری مطمئن برای حضور مؤثر بانوان در بازار کار و خودکفایی آنان است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید این اداره کل در زمینه اتصال آموزش به اشتغال پایدار افزود: نگاه ما در حوزه مهارت‌آموزی بانوان، تنها برگزاری دوره‌های آموزشی نیست؛ بلکه با اجرای کلان طرح «کارآفن» به دنبال آن هستیم که مهارت را به محصول، محصول را به بازار و در نهایت آموزش را به اشتغال واقعی تبدیل کنیم.

کامرانی‌فرد گفت: در طرح کارآفن، مربیان ما موظفند آموزش‌ها را به سمت تولید محصولات پرمخاطب، باکیفیت و بازارپسند سوق دهند تا کارآموزان هم‌زمان با یادگیری مهارت‌هایی نظیر صنایع چوب، صنایع چرم، گوهرتراشی و هنر‌های تجسمی، تکنیک‌های بازاریابی و فروش را نیز فرا گیرند. همچنین در همین راستا، سامانه رایگان karafan.irantvto.ir و بستر‌های فروش مجازی (از جمله دیجی‌کالا) فراهم شده است تا بانوان هنرمند و مهارت‌آموخته خراسان جنوبی بتوانند محصولات خود را بدون هیچ‌گونه هزینه عضویتی، به سراسر کشور عرضه کرده و به درآمد پایدار دست یابند.