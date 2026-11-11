ارتقای مهارت آموزی بانوان خراسان جنوبی؛ آموزش بیش از یک میلیون نفر ساعت
بانوان خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیون نفر ساعت مهارت فرا گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون، تعداد ۶۵۲ دوره آموزشی متنوع در حرفههای مختلف برگزار شده که با استقبال چشمگیر بانوان استان مواجه شده است.
کامرانیفرد افزود: در این بازه زمانی، در مجموع ۷ هزار و ۳۴۲ نفر دوره آموزشی به اجرا درآمده که ماحصل آن، کسب یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۱۱ نفرساعت مهارتآموزی در مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد خراسان جنوبی بوده است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی توانمندسازی بانوان در توسعه اقتصادی و اجتماعی خراسان جنوبی، گفت: مهارتآموزی، بستری مطمئن برای حضور مؤثر بانوان در بازار کار و خودکفایی آنان است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید این اداره کل در زمینه اتصال آموزش به اشتغال پایدار افزود: نگاه ما در حوزه مهارتآموزی بانوان، تنها برگزاری دورههای آموزشی نیست؛ بلکه با اجرای کلان طرح «کارآفن» به دنبال آن هستیم که مهارت را به محصول، محصول را به بازار و در نهایت آموزش را به اشتغال واقعی تبدیل کنیم.
کامرانیفرد گفت: در طرح کارآفن، مربیان ما موظفند آموزشها را به سمت تولید محصولات پرمخاطب، باکیفیت و بازارپسند سوق دهند تا کارآموزان همزمان با یادگیری مهارتهایی نظیر صنایع چوب، صنایع چرم، گوهرتراشی و هنرهای تجسمی، تکنیکهای بازاریابی و فروش را نیز فرا گیرند. همچنین در همین راستا، سامانه رایگان karafan.irantvto.ir و بسترهای فروش مجازی (از جمله دیجیکالا) فراهم شده است تا بانوان هنرمند و مهارتآموخته خراسان جنوبی بتوانند محصولات خود را بدون هیچگونه هزینه عضویتی، به سراسر کشور عرضه کرده و به درآمد پایدار دست یابند.