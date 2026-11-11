آسمان استان مرکزی تا ۵ روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری است
بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز تا حداقل ۵ روز آینده آسمان استان مرکزی عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و بارش قابلتوجهی در سطح استان انتظار نمیرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی آخرین نقشههای پیشیابی نشان میدهد که از امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ تا حداقل پنج روز آینده، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. در برخی ساعات افزایش موقت ابر و وزش باد پیشبینی میشود. طی این مدت شرایط برای بارش قابلتوجهی در سطح استان مهیا نیست؛ هرچند امروز با افزایش ناپایداریهای جوی، در مناطق شمالی استان احتمال وقوع بارشهای پراکنده باران یا برف دور از انتظار نیست. در سایر مناطق استان نیز عمدتاً افزایش ابر و وزش باد مورد انتظار است. از نظر دمایی، نوسانات دما در روزهای آینده محدود بوده و روند افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده پیشبینی میشود.