به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سی و چهارمین دوره هفته کتاب از ۲۳ تا ۳۰ آبان خواهد بود.

در استان کردستان ۲۱۸ باب کتابخانه عمومی، نهادی، مشارکتی، شهری و روستایی با زیربنای بیش از ۲۶ هزار متر مربع وجود دارد. در این کتابخانه‌ها بیش از ۹۶۵ هزار نسخه کتاب موجود است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان امروز در جمع اصحاب رسانه گفت: در طول یکسال گذشته افتتاح و بهره‌برداری دو باب کتابخانه از محل اعتبارات استانی، بازسازی ۲۴ باب کتابخانه عمومی، برگزاری بیش از ۸هزار فعالیت فرهنگی، کسب دو نشان ملی هم خوان، دریافت بیش از ۵۰۰۰ نسخه کتاب کمک آموزشی و خرید کتاب از نویسندگان بومی انجام شده و برای ایجاد و توسعه کتابخانه‌در شهر‌ها و روستا‌های استان نیازمند اعتباراتیم.

خونسار حسنی با اشاره به اینکه در هفته کتاب و کتابخوانی بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه در کتابخانه‌های استان برگزار می‌شود افزود: افتتاح یک واحد کتابخانه سیار در مریوان و بازگشایی و باز طراحی کتابخانه روستایی آرندان از جمله این موارد است.

از جمعیت استان کردستان تنها ۳ درصد عضو کتابخانه‌ها عمومی هستند.



