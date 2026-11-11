مردم گیلانغرب با حضور گسترده در آیین تشییع پیکر شهدا، بار دیگر به حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس ادای احترام و با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: پیکر مطهر ۷ شهید گمنام در شهرستان‌های استان کرمانشاه تشییع می‌شود وامروز مردم گیلانغرب با حضور گسترده در آیین تشییع پیکر شهدا، بار دیگر به حماسه افرینان دوران دفاع مقدس ادای احترام کردند .

روز گذشته پیکر مطهر ۷ شهید گمنام در کنگاور تشییع شد .

همچنین روز جمعه همه پیکر‌های مطهر از میدان انقلاب شهرکرمانشاه ( شهرداری سابق ) تشییع و در نقاط مشخص شده تدفین خواهند شد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: پیکر مطهر شهید ۱۷ ساله در مجتمع امام حسن مجتبی (ع) کرمانشاه، پیکر مطهر شهید ۱۸ ساله درحوزه علمیه هرسین، پیکر مطهر شهید ۲۰ ساله در پادگان ابوذر، پیکر مطهر شهید ۲۱ ساله در مسجد النبی طاق بستان، پیکر مطهر دیگرشهید ۲۱ ساله در برق منطقه‌ای کرمانشاه، پیکر مطهر شهید ۲۵ ساله در مجتمع امام حسین (ع) و پیکر مطهر شهید ۲۸ ساله، در سازمان جهاد کشاورزی تدفین خواهند شد.