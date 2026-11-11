زنگ مدرسه در هنرستان فنی رازی اصفهان، امروز با نوای فاطمی و عطر شهادت به صدا درآمد و بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز این آموزشگاه با آرمان‌های یک شهید گمنام ۲۲ ساله تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز هنرستان فنی رازی اصفهان در آیینی با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام ۲۲ ساله، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند؛ آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم، ادامه راه شهدا را مسیر پیروزی نهایی ایران در برابر آمریکا دانست.

این مراسم با حال‌وهوای معنوی و نوای فاطمی در هنرستان فنی رازی اصفهان برگزار شد و دانش‌آموزان با استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام و بستن سربند‌های «یا زهرا»، یاد و خاطره شهیدان و رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در این آیین، بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز این هنرستان با شهید گمنام ۲۲ ساله عهد بستند که پاسدار آرمان‌های شهدا باشند و در سنگر علم و دانش، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را دنبال کنند.

آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، نیز در دیدار با دانش‌آموزان هنرستان رازی، با اشاره به جایگاه والای شهدای گمنام و درجات معنوی آنان، دانش‌آموزان را به شناخت سیره شهدا و الگوبرداری از مسیر ایثار و فداکاری آنان دعوت کرد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشور و ضرورت تداوم مقابله با سیاست‌های آمریکا گفت: ادامه دادن راه شهدا، مسیری است که در نهایت به پیروزی نهایی ایران منجر خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور، نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در حفظ اقتدار ملی و مقابله با چالش‌های موجود را ضروری دانست.

این مراسم با تجدید پیمان دانش‌آموزان هنرستان رازی با آرمان‌های شهدا و تأکید بر پیوند علم، آگاهی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.